Consegnate dal Lions Club Sanremo Host le bandiere tricolori agli alunni delle classi di Vª elementare (foto)

Venerdì 15 marzo, il Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Guido De Angeli, in collaborazione con il supporto del Comune di Sanremo e del Gruppo ANA di Sanremo e Verezzo, è stato presentato alle tre classi di Vª elementare di via Volta (Scuola Primaria I.C. Sanremo Centro levante) e alla classe di Vª elementare "Montessori" (I.C. Sanremo Centro Levante", la storia della Bandiera Italiana. Un evento che ogni anno tutti i Lions Club d'Italia, sono impegnati a valorizzare nelle Scuole Primarie della 5ª elementare, la "Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, per ricordare il 163° Anniversario dell’Unità d'Italia (17 marzo 1861 a Torino nasceva lo Stato italiano).

Oltre 85 bambini, accompagnati dalle maestre Daniela Messina, Principato Maria Cristina, Coccoli Cinzia, Vinciguerra Giuseppina, Ceriani Enrica e La Spina Grazia della scuola primaria di via Volta I.C. Sanremo Centro Levante) e le maestre Paola Revello e Simona Formentin della classe Vª Montessori (I.C. Sanremo Levante), hanno riempito con la loro gioia ed entusiasmo, il salone degli specchi, messo a disposizione dalla Segreteria del Sindaco. Dopo il saluto istituzionale dell'Assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Presidente Guido De Angeli ha spiegato ai bambini chi sono e cosa fanno i Lions e perchè donano ai ragazzi delle classi di Vª elementare le bandiere tricolori. l'Alpino Natale Valdisserra (capogruppo ANA di Sanremo e vicepresidente della Sezione di Imperia degli Alpini), dopo la visione di un cartone animato presentato dal socio Lions Roberto Pecchinino sulla nascita del tricolore, ha spiegato la "Storia della Bandiera Italiana" e i passaggi del vessillo tricolore dal 1797 ai giorni nostri. L'alpino Valdisserra era accompagnato dal socio Roberto Criscuolo (Presidente della Fanfara Col di Nava), da Massimino Filippi (capogruppo ANA sezione di Verezzo e dall'alpino De Martin Flavio. Erano presenti i Lions del Club Sanremo Host, Oriana Ragazzo, Giovanna Negro, Domenico Frattarola, Salvatore Napoli (socio Lions e Console Provinciale dei Maestri del Lavoro), Claudio Perato e Fabrizio Ragazzi (socio Lions e Presidente della Giovane Orchestra "Note Libere"). A tutti i ragazzi sono state consegnati le bandiere e l'Alpino Valdisserra ha spiegato, anche come si deve piegare il tricolore.

La giornata del 15 marzo, è stata una grande festa, che ha contribuito a portare quel sano spirito e orgoglio nazionale nel cuore non solo dei bambini delle scuole, ma ha coinvolto anche tutte le persone presenti. Un saluto finale sulle note dell’indimenticabile canzone "La bandiera dei tre colori" e la splendida poesia " INNO ALLA BANDIERA" ha concluso la bella giornata, organizzata dal Lions Club Sanremo per la festa Nazionale della nostra Bandiera.

Roberto Pecchinino

Il 14 marzo 1861 il Tricolore diventa simbolo dell'Italia e degli Italiani.

"La Bandiera d'Italia è il Tricolore della Repubblica Italiana: Verde, Bianco e Rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni", così recita l'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Inno alla Bandiera

"...Sono la Tua Bandiera, l’Italia, la Tua Patria.

Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi.

Ricordati che al di sopra di ogni ideologia

mi avrai sempre unico simbolo

di concordia e di fratellanza tra gli Italiani.

Ricordati che finché apparirò libera nelle tue strade,

Tu sarai libero.

Fammi sventolare alle tue finestre,

mostra a tutti

che Tu sei Italiano"