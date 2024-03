Elezioni amministrative, le riflessioni di Gianni Rolando sulla Milano-Sanremo: “Deve diventare un grande evento di piazza”

“Finita la Milano-Sanremo - afferma il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!,- è opportuno fare delle riflessioni costruttive".



"Stiamo parlando di una manifestazione dalla portata mondiale che a mio parere, da parte dell’amministrazione comunale dovrebbe essere più valorizzata, o meglio avere più eventi collaterali. L’evento andrebbe spalmato su più giorni con il coinvolgimento delle categorie produttive della città: ad esempio, sinergia con i commercianti di via Roma, la celebre via dell’arrivo, coi quali costituire un tavolo di lavoro ad hoc per l’evento.



Realizzare, un po’ come avviene per il Festival di Sanremo, un grande evento in piazza dedicato al ciclismo, una cena di gala al Casinò con la partecipazione dei più grandi nomi del ciclismo mondiale di ieri e oggi, ed a conclusione di una ipotetica tre giorni di eventi la Granfondo Milano-Sanremo, tutto ciò insomma, che permetta di richiamare più turisti e appassionati a Sanremo”.



“Infine - conclude Rolando - creare un museo della ‘Corsa Rosa’, in città, salvo una targa e la ‘Galleria Milano’ sulla ciclabile tra Sanremo e Ospedaletti, c’è ben poco che parli e racconti della mitica Milano-Sanremo”.