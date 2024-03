Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 17 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 17 MARZO



SANREMO

10.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo che coinvolge la capitale del ciclismo italiano in contemporanea con la Milano–Sanremo dei professionisti. Partenza e arrivi dal Lungomare Salvo d’Acquisto (il programma a questo link)



16.00-19.00. Firmacopie del libro ‘Un Dono’ il nuovo romanzo della scrittrice sanremese Elena Esposito. Libreria Giunti in via Roma



18.00. ‘L'originalità evolutiva di Beethoven e di Haydn’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Nicolas Bourdoncle al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



18.30. Incontro con la cittadinanza a cura della Comunità Ucraina di Sanremo e della comunità dei Russi Liberi in collaborazione con Energia Democratica, Italia Viva, Azione, Gruppo Radicale Adele Faccio, Volt. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

IMPERIA



14.00-17.00. Mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



16.00-19.00. ‘Dal vangelo secondo Faber’: esposizione audiovisiva interattiva di dieci illustrazioni ad acquerello con particolari ad inchiostro liberamente ispirate dai brani dell'album ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De André (munirsi di cuffie o auricolari). Salone del Circolo Parasio, ingresso libero



19.00. Festa di San Patrizio con la musica della rock band torinese Blou Daville. Bar Zà Records & Coffee, Via Sebastiano Caboto 6, info 0183 1970223



VENTIMIGLIA

8.00. ‘Fiera di San Giuseppe’ con mercatini, stand di agricoltori, fattoria didattica, giochi, spettacoli itineranti e visite guidate. Partecipano la Banda Città di Ventimiglia e i Sestieri. Piazze e vie del Centro storico (più info)



BORDIGHERA



9.00. Escursione da Rocchetta Nervina al Monte Abellio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 alla Stazione FS di Bordighera oppure alle 9.30 nella piazza all’ingresso di Rocchetta Nervina (più info)



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

16.00. Per ‘Marzo in Liguria’, spettacolo musicale a cura di Boris Petrushansky al pianoforte + teatrale con Pino Petruzzelli in ‘Storie di uomini e di vini’ + degustazione di vini liguri a cura di Enoteca Regionale della Liguria. Pinacoteca del Convento San Domenico, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



16.30. Per la rassegna Camporosso in Musica, concerto dell’Orchestre à Plectres Azuréen, un’originale formazione composta da mandolini, mandole e chitarre proveniente dalla Costa Azzurra. Sala Tigli del Centro Polivalente Giovanni Falcone, entrata libera



ROCCHETTA NERVINA



9.30. Escursione da Rocchetta Nervina al Monte Abellio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 alla Stazione FS di Bordighera oppure alle 9.30 nella piazza all’ingresso di Rocchetta Nervina (più info)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

18.00. Printemps des Arts 2024: concerto di Henri Demarquette (violoncello). Musiche di Bach Suites pour violoncelle seul nn. 1 e 6, Britten Suites pour violoncelle seul nn. 1 e 3. Galerie Hauser & Wirth (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)



13.45, 15.45 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film drammatico ‘Il più bel secolo della mia vita’ (h 13.45) + ‘Mio fratello è figlio unico’ (h 15.45) + ‘Rapito’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)



18.00. Concerto di Patrick Fiori. Palais Nikaïa (più info)



