Pallapugno, pubblicato il calendario del campionato under 21: Pompeiana nel girone A

Pubblicato il calendario della prima fase del campionato under 21 di pallapugno. Le undici squadre al via sono state inserite in due gironi.

Araldica Castagnole, Gottasecca, Peveragno A, Pompeiana, Pro Paschese A e Virtus Langhe A nel girone A; Caraglio, Peveragno B, Pro Paschese B, Subalcuneo e Virtus Langhe B nel girone B.

La formula prevede che tutte le squadre accedano alla seconda fase in ulteriori tre raggruppamenti: nel girone bianco 1ª classificata girone A, 3ª classificata girone B, 5ª classificata girone B e 6ª classificata girone A; nel girone rosso 1ª classificata girone B, 3ª classificata girone A, 5ª classificata girone A; nel girone verde 2ª classificata girone A, 2ª classificata girone B, 4ª classificata girone A, 4ª classificata girone B. Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali, insieme alla migliore tra le seconde classificate dei gironi bianco e verde.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, al termine della prima fase di campionato, le prime quattro classificate di ciascuno dei due gironi andranno al tabellone finale a eliminazione diretta. La finale si giocherà domenica 25 agosto, alle 14, a Monastero Bormida.

UNDER 21 GIRONE A

Prima giornata

Sabato 4 maggio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Araldica Castagnole

Domenica 5 maggio ore 15 a Gottasecca: Gottasecca-Virtus Langhe A

Domenica 5 maggio ore 17 a Pompeiana: Pompeiana-Peveragno A

Seconda giornata

Sabato 11 maggio ore 15.30 a Pompeiana: Pompeiana-Pro Paschese A

Sabato 11 maggio ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe A-Peveragno A

Domenica 12 maggio ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Gottasecca

Terza giornata

Sabato 18 maggio ore 15.30 a Pompeiana: Pompeiana-Araldica Castagnole

Sabato 18 maggio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Virtus Langhe A

Sabato 18 maggio ore 20.30 a Peveragno: Peveragno A-Gottasecca

Quarta giornata

Venerdì 24 maggio ore 19 a Peveragno: Peveragno A-Araldica Castagnole

Sabato 25 maggio ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe A-Pompeiana

Domenica 26 maggio ore 15 a Gottasecca: Gottasecca-Pro Paschese A

Quinta giornata

Giovedì 30 maggio ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Virtus Langhe A

Sabato 1 giugno ore 15.30 a Pompeiana: Pompeiana-Gottasecca

Domenica 2 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Peveragno A

Prima ritorno

Venerdì 7 giugno ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Pro Paschese A

Sabato 8 giugno ore 17 a Peveragno: Peveragno A-Pompeiana

Sabato 8 giugno ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe A-Gottasecca

Seconda ritorno

Sabato 15 giugno ore 18 a Peveragno: Peveragno A-Virtus Langhe A

Sabato 15 giugno ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Pompeiana

Domenica 16 giugno ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Araldica Castagnole

Terza ritorno

Venerdì 21 giugno ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Pompeiana

Sabato 22 giugno ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Peveragno A

Domenica 23 giugno ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe A-Pro Paschese A

Quarta ritorno

Sabato 29 giugno ore 15.30 a Pompeiana: Pompeiana-Virtus Langhe A

Sabato 29 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Gottasecca

Domenica 30 giugno ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Peveragno A

Quinta ritorno

Giovedì 4 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno A-Pro Paschese A

Giovedì 4 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe A-Araldica Castagnole

Giovedì 4 luglio ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Pompeiana

UNDER 21 GIRONE B

Prima giornata

Mercoledì 1 maggio ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe B-Caraglio

Giovedì 2 maggio ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo-Pro Paschese B

Riposa: Peveragno B

Seconda giornata

Giovedì 9 maggio ore 20.30 a Caraglio: Caraglio-Subalcuneo

Domenica 12 maggio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Peveragno B

Riposa: Virtus Langhe B

Terza giornata

Giovedì 16 maggio ore 20.30 a Caraglio: Caraglio-Pro Paschese B

Sabato 18 maggio ore 18.30 a Peveragno: Peveragno B-Virtus Langhe B

Riposa: Subalcuneo

Quarta giornata

Giovedì 23 maggio ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo-Peveragno B

Sabato 25 maggio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Virtus Langhe B

Riposa: Caraglio

Quinta giornata

Venerdì 31 maggio ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe B-Subalcuneo

Venerdì 31 maggio ore 20.30 a Peveragno: Peveragno B-Caraglio

Riposa: Pro Paschese B

Prima ritorno

Mercoledì 5 giugno ore 20 a Caraglio: Caraglio-Virtus Langhe B

Sabato 8 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Subalcuneo

Riposa: Peveragno B

Seconda ritorno

Giovedì 13 giugno ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo-Caraglio

Domenica 16 giugno ore 20.30 a Peveragno: Peveragno B-Pro Paschese B

Riposa: Virtus Langhe B

Terza ritorno

Sabato 22 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Caraglio

Domenica 23 giugno ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe B-Peveragno B

Riposa: Subalcuneo

Quarta ritorno

Venerdì 28 giugno ore 18 a Dogliani: Virtus Langhe B-Pro Paschese B

Venerdì 28 giugno ore 20.30 a Peveragno: Peveragno B-Subalcuneo

Riposa: Caraglio

Quinta ritorno

Mercoledì 3 luglio ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe B

Mercoledì 3 luglio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Peveragno B

Riposa: Pro Paschese B

ARALDICA CASTAGNOLE: Matteo Marangoni, Federico Ghione, Enrico Agnella, Lorenzo Forte, Gabriele Favaretto.

CARAGLIO: Luca Armando, Cristian Salvagno, Filippo Ferrero, Daniele Elia, Manuel Stoppa, Matteo Armando.

GOTTASECCA: Alex Manfredi, Marco Ballocco, Pietro Rizzo, Enrico Rizzolo, Alessandro Santi.

PEVERAGNO A: Tommaso Leone, Federico Dutto, Marco Garro, Steve Cavallo.

PEVERAGNO B: Daniele Revello, Renzo Barale, Marco Bertorino, Giacomo Falco, Lorenzo Steffenino.

POMPEIANA: Federico Macario, Flavio Martini, Francesco Martini, Marco Aruta, Raoul Garbato, Rudy Fazio.

PRO PASCHESE A: Mario Tafani, Giacomo Mulassano, Antonio Boetti, Pietro Danna.

PRO PASCHESE B: Francesco Rinaldi, Paolo Rolfo, Simone Basso, Paolo Griseri, Tommaso Mattalia.

SUBALCUNEO: Matteo Rebuffo, Nicolò Vit, Matteo Re, Federico Folghera, Samuele Varrone.

VIRTUS LANGHE A: Romano Arnulfo, Gabriele Ravina, Daniele Durando, Andrea Baudino.

VIRTUS LANGHE B: Michele Bona, Filippo Cassighi, Luigi Olivero, Damiano Durando.