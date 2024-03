Arti Marziali: il sanremese Matteo Carbonetto ai campionati italiani Juniores di Judo a Torino

La Byakko Tai Sanremo parteciperà ai Campionati Italiani Juniores A2 di Judo. Il 3 marzo scorso, infatti, dopo una bellissima gara culminata con tre vittorie su quattro incontri, Matteo Carbonetto ha staccato il pass per le finali che si terranno a Leinì (Torino), nella giornata di domani.

"La soddisfazione è tanta - racconta il Maestro De Maria, direttore tecnico del Byakko Tai - in quanto Matteo è reduce da un anno difficile dal punto di vista fisico a seguito di un infortunio avvenuto al di fuori del Judo. Con pochi allenamenti alle spalle è riuscito ad esprimersi al meglio e ora andrà a giocarsi il tutto per tutto in una difficile gara".

"Questo risultato - sottolinea il presidente del sodalizio matuziano, il prof. Piero Ferlito - porta tanto entusiasmo e infonde fiducia sulla strada che abbiamo intrapreso. Abbiamo numerosi nuovi praticanti che hanno iniziato il loro percorsi di crescita nelle arti marziali, dai più piccoli di 6 anni ai più grandicelli di 14, che guardano i più grandi ed esperti prendendoli come esempio".

L'augurio è quello di accrescere sempre di più i praticanti, sia nel judo che nelle altre discipline. L'invito a provare a salire sul tatami è aperto a tutti quanti, dai 5 in su senza limiti di età. I corsi si svolgono nel plesso Comunale di strada Solaro 129.