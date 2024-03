Elezioni Sanremo: la lista civica 'Anima' interviene sull'importanza delle donne in politica

"'In politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna'. Quale inizio migliore delle parole dell'ex Primo Ministro del regno Unito Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, per parlare del ruolo delle donne nella politica e in particolare nell'amministrazione cittadina?

Le donne portano in politica un approccio personale e programmatico: portano concretezza nella gestione della cosa pubblica, anche grazie alla loro esperienza di lavoratrici, e al contempo di figlie, mogli e madri. Apportano valori e priorità che migliorano il benessere generale: doti di mediazione, di inclusione e di pacificazione che consentono di ridurre la litigiosità in politica, riducendo le conflittualità anche a livello sociale.

Le donne rappresentano in Italia più del 50% del corpo elettorale ed è quindi indispensabile e necessario che abbiano una maggiore presenza nei ruoli rappresentativi e decisionali.

L'impegno nei confronti delle nostre candidate sarà non solo quello di sostenerle con forza durante la campagna elettorale, in modo che i cittadini abbiano modo di conoscerne capacità e determinazione, ma anche quello di sostenerle nel successivo impegno affinché possano svolgere nel miglior modo possibile il loro ruolo fondamentale nell’amministrazione della città".