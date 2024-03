Festa del Tricolore, Vallecrosia celebra la Giornata Nazionale della Bandiera (Foto e video)

Festa del Tricolore a Vallecrosia per ricordare la nascita della bandiera italiana. Un momento celebrativo, organizzato dalla sezione di Imperia-Sanremo dell'associazione nazionale insigniti dell'ordine al merito della Repubblica italiana con il patrocinio del comune di Vallecrosia, si è svolto, questa mattina, in piazza Erio Tripodi, nei pressi dei giardini di San Rocco, alla presenza di autorità civili, militari, religiose, associazioni combattentistiche e d'arma, del Consiglio Comunale dei Ragazzi, degli alunni dell’Istituto Comprensivo Andrea Doria e degli alunni del CNOS-FAP di Vallecrosia.

L’associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica italiana ha, infatti, varato il progetto “Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica”, nel cui ambito si colloca l’altro progetto “Decoro del Tricolore”, con l’intento di promuovere ogni possibile iniziativa volta a garantire il decoro, la dignità e il prestigio del simbolo per eccellenza della nostra Italia.

Commemorati anche tutti i caduti in guerra con l'accompagnamento musicale "Il silenzio". Per celebrare il 227esimo anniversario del Tricolore, la bandiera italiana è stata benedetta e issata dai ragazzi della scuola Andrea Doria mentre veniva intonato l'Inno nazionale.

I presenti hanno celebrato la Festa del Tricolore in vista della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, istituita con l'obiettivo di "ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica". "La Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, è una giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della bandiera d'Italia. Si festeggia ogni anno il 7 gennaio, con le celebrazioni ufficiali che avvengono a Reggio Emilia, città dove venne approvata per la prima volta l'adozione del Tricolore da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana" - dice Francesco Del Franco, presidente della sezione provinciale Imperia dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ripercorrendo la storia della bandiera.

"Abbiamo voluto per il terzo anno consecutivo questa iniziativa. Ringrazio i presenti e in particolare Ciro Mariella che insieme all'associazione si è impegnato per organizzare questa celebrazione" - afferma il sindaco Armando Biasi - "Questo momento è importante per non dimenticare cosa rappresentano i colori della bandiera italiana e soprattutto la capacità delle associazioni e di tutti coloro che operano per e con lo Stato a dimostrare quanto è importante l'appartenenza".

"Impegni concomitanti da tempo assunti non mi consentono, come avrei voluto, di prendere parte stamani alla giornata nazionale della bandiera" - scrive il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo in un messaggio letto dal primo cittadino durante la cerimonia - "Desidero porgere i miei saluti al cavalier Giampiero Azzolini, presidente dell'Ancri, e a tutte le autorità civili, militari e religiosi, alle associazioni combattentistiche e d'arma, al consiglio comunale dei ragazzi e alle scuole presenti. Rivolgo il mio più sincero apprezzamento per l'iniziativa che nel rendere omaggio al Tricolore italiano esprime, con la vostra presenza, i sentimenti e i valori della nostra Repubblica fondata sulla Costituzione italiana. L'Ancri conferisce maggiore significato all'odierna giornata in quanto testimonia il riconoscimento e il merito delle destinazioni onorifiche che il presidente della Repubblica italiana concede ai cittadini meritevoli che si sono distinti per aver contribuito con umiltà, onestà e dedizione alla crescita sociale del nostro Paese".

"La bandiera è un simbolo ma non dobbiamo dimenticare cosa significa per la nostra terra e per la nostra nazione" - sottolinea il consigliere regionale Veronica Russo - "Bisogna insegnare ai nostri ragazzi il perché la bandiera rappresenta la nostra nazione. L'orgoglio di essere italiani deve essere manifestato in tutte le sedi".