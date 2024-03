Bordighera, rifacimento del marciapiede: scatta il divieto di sosta in via Gerolamo Rossi (Foto)

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via Gerolamo Rossi a Bordighera, nel tratto compreso tra via degli Aranci a via Falcone Borsellino e scorte, ambo i lati, da lunedì 18 a venerdì 29 marzo per l'installazione di un cantiere in via Gerolamo Rossi 47, finalizzato ad effettuare il rifacimento del marciapiede in fregio al condominio Corinto.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.