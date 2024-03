Cannavaro a LetExpo Junior Cup: "Non è facile portare il sociale in fiera di business"

(Adnkronos) - Intervenuto alla premiazione LetExpo Junior Cup, il campione del mondo e allenatore di calcio, Fabio Cannavaro ha commentato così l’iniziativa: "Per il terzo anno partecipo a questo evento, grazie all’invito della famiglia Grimaldi. Vedo questi crescere e continuare ad avere voglia di divertirsi. Oggi si sono goduti la vittoria e l’intero evento. Questo entusiasmo da fa capire che l’evento funziona".

La premiazione Let Expo Junior Cup, a cura di Alis per il Sociale, si svolta nell’ambito di LetExpo2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.

Cannavaro si è complimentato con Eugenio Grimaldi, presidente commissione Alis per il Sociale: “In questa fiera si parla di business, ma portare all’attenzione del pubblico anche tematiche sociali non è facile” ha concluso.