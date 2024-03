Rotellistica Ventimigliese attesa dalla gara interprovinciale di Savona

La Rotellistica Ventimigliese parteciperà domenica a Savona a una gara agonistica interprovinciale su pista. In palio il titolo provinciale nelle categorie giovanili Giovanissimi ed Esordienti.

Il gruppo di atleti del sodalizio è composto da: Elena Cascioli, Luna Lanteri, Ruggero De Giorgio e Giulio Vitetta per la categoria Giovanissimi; Anita Allaria, Dora Barisciano, Sara Giraudo, Maysaa Naoua, Lia Pintacorona, Cassandra Pocobelli, Viola Vitetta e Marco Ballestra per la categoria Esordienti.