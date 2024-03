La Polisportiva Vallecrosia Academy ospita il Milan Junior Camp (Foto)

Il Milan Junior Camp verrà ospitato, per il terzo anno consecutivo, al centro sportivo Raoul Zaccari a Camporosso. La società della Polisportiva Vallecrosia Academy asd, affiliata alla scuola calcio Ac Milan dalla stagione calcistica 2023-24, rinnova, infatti, la collaborazione con AV Sport, portando nuovamente il Milan Junior Camp allo 'Zaccari'.

In virtù dei recenti ammodernamenti del centro sportivo e dell’ottima organizzazione dimostrata negli anni, quest’anno il Milan Junior Camp durerà due settimane: dall'8 al 12 luglio e dal 15 al 19 luglio. Chi vorrà partecipare potrà scegliere se partecipare a una delle due settimane o a entrambe.

"I ragazzi potranno usufruire di una struttura dotata di molteplici e segmenti vari, un nuovissimo campo in sintetico a 9, un campo in sintetico a 7 e lo storico campo in erba naturale a 11 giocatori ma anche di campi da padel e spazi ampi per le varie attività ricreative" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Il camp è dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, che verranno seguiti da tecnici qualificati dell'Ac Milan dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17".

"Gli allenamenti saranno supervisionati da un direttore tecnico tesserato AC Milan e strutturati attraverso mezzi e giochi di allenamento diversificati ogni giorno. Nella programmazione saranno inseriti il maggior numero di stimoli possibili: tecnico/tattici, motori/coordinativi e cognitivi. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base alla fascia di età e al livello tecnico, così da rendere più proficua l’esperienza" - dice il Vallecrosia Academy - "Una giornata tipo sarà caratterizzata da accoglienza, un’ora e mezza di allenamento, riposo e giochi, pranzo all’interno della struttura, piccola pausa relax, giochi educativi e sessione pomeridiana di allenamento di un’ora e mezza, merenda e rientro a casa".

"Av Sport nella persona di Andrea Nicoli, con il quale la società ha instaurato negli anni un sodalizio fatto di stima e rispetto, si avvarrà come sempre della collaborazione di tecnici del Milan e con l’ausilio e supporto dello staff della Polisportiva Vallecrosia Academy, messo a disposizione dalla società per l’evento" - dichiara la Polisportiva - "Vi aspettiamo in tanti, certi di poter fornire ai vostri ragazzi competenza tecnica, professionalità ma anche tanto divertimento".