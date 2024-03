Sanremo, ginnaste "ostaggio" di una partita di basket. Il consigliere FGI: "Meritiamo maggiore attenzione, non siamo marginali" (foto)

Sabato scorso si sono svolte, al Mercato dei Fiori di Sanremo, le prime prove regionali a squadra della ginnastica artistica femminile nei livelli LA ed LB. Per questa gara del calendario regionale FGI, il Comitato Liguria ha deciso per una divisione territoriale su due zone, dal Ponte S.Giorgio a ponente e levante. Per il ponente l’organizzazione è stata assegnata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che, pur con alcune criticità tra cui la contemporaneità con una partita di basket che ha costretto gli organizzatori ad iniziare la gara alle ore 14,00 e montare due campi gara per svolgere alcune prove e terminare ‘solo’ alle 21 e 30 .

A livello di prestazioni e risultati, per la Riviera dei Fiori che aveva ben 5 squadre schierate, è stata una giornata interessante che ha soddisfatto i tecnici della sezione agonistica GAF Elisa Addiego, Damiano Giunta e Giulia Bellone, il direttore sportivo Alice Frascarelli e del Consiglio Direttivo impegnato su due giorni per svolgere questa gara e quelle in programma il giorno successivo che ha visto coinvolti oltre 400 partecipanti (una parte di gare sono state rinviate a data da destinare per l’allerta meteo della domenica mattina).

Per la gara LA base Allieve, gradino più alto del podio conquistato da Margherita Bianchi, Matilde Cosentino, Ilaria Donatello e Marta Scaramuzzino. Per il livello LA avanzato juniores argento per Giulia Fassitelli, Alessia Galli, Giulia Germano, Gresia Pennella e Serena Romeo. La squadra allievi si classifica al 5 posto con Mia Bertonasco, diletta Catroppa, Giulia Di Francesco, Noemi Giancaterino, Allegra Gilardi ed Emma Oggero. Un bel Bronzo ottenuto dalla squadra junior nell’LB avanzato con Raffaella Cantagallo, Alison Della Valle, Chiara Masetta Milone, Ilaria Vitulano , Greta Martalo’ e Martina Parente.

Per le giovani ginnaste della 4 squadra in gara, non sono bastati 177,050 punti per salire sul podio distante soli 0,20 centesimi , ma buon 4 posto per Tabata De Paolis, Aurora Gazzano, Bice Manzo e Giulia Parente. Tutte le squadre hanno eseguito gli attrezzi previsti ( trave, suolo, volteggio e parallele asimmetriche) e la classifica era data dal totale degli attrezzi eseguiti da 4 ginnaste per attrezzo.

Sempre sabato, è stata disputata la prova di artistica femminile riservata alle giovanissime. In questa prova regionale della Pre-Agonistica,alla quale hanno partecipato 40 ginnaste di soli 6 / 7 ed 8 anni , non sono previste classifiche , ma gli esercizi svolti correttamente portano al superamento di un brevetto , ottenuto in questa occasione dalle nostre emozionate Camilla Di Simone, Sofia Contoli e Isabel Rovella. Nei due giorni di gara, con presenze in prevalenza femminili, ad ogni partecipante sono state consegnate medaglie ed una orchidea offerta dalla società organizzatrice.

"Quale Consigliere del Comitato Regionale FGI Liguria da oltre 20 anni, evidenzia Claudio Frascarelli, Consigliere del Comitato Regionale FGI sarei, visto il crescente numero di Tesserati e le Associazioni affiliate, mi aspetto, in futuro, una maggiore attenzione verso le attività della ginnastica da parte delle Istituzioni del territorio e di alcune Federazioni nell’essere disponibili per liberare spazi e permettere lo svolgimento di eventi che non possono e non devono essere considerati ‘marginali’ rispetto ad altri".