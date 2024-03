Ventimiglia, strappano il cellullare a una donna e scappano: fermati dalla polizia locale

Avvicinano una signora, le strappano con forza il cellullare dalle mani, procurandole anche un leggera lesione al viso, e scappano. E' successo oggi, verso le 14, in via Tenda a Ventimiglia.

La signora derubata e ferita ha subito allertato gli agenti della polizia locale che, in breve tempo, hanno trovato e fermato i colpevoli nei pressi del supermercato Lidl.

Un intervento fulmineo quello del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Ventimiglia che, dopo aver ascoltato il racconto della signora e chiesto informazioni su come erano fatti e cosa indossavano, hanno subito iniziato le indagini visionando anche le telecamere di videosorveglianza di via Tenda e così, in un breve lasso di tempo, sono riusciti a identificare e trovare gli autori del furto, due giovani stranieri, che sono stati fermati e perquisiti nella zona nei pressi della Lidl.

I responsabili del furto si erano già cambiati i giubbotti per non farsi riconoscere e hanno cercato di camuffarsi ma sono stati comunque riconosciuti. Uno di loro, un minore di 15 anni, addosso aveva il cellulare rubato, un iPhone, che è stato restituito subito alla legittima proprietaria che si è poi recata in ospedale per accertamenti a causa della ferita riportata.

I ragazzi, due magrebini, sono stati trasportati in comando e poi in commissariato per ulteriori accertamenti e i rilievi dattiloscopici. E' stata avvisata la Procura minorile di Genova e il magistrato ha disposto l'arresto e il trasferimento del minore presso il Cpa, centro di prima accoglienza dei minori, di Genova.