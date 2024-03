Vallecrosia, conoscere la Costituzione e il Tricolore: lezione speciale per gli studenti dell'Andrea Doria (Foto e video)

Far conoscere la Costituzione della Repubblica Italiana e il Tricolore ai giovani è stato l'obiettivo dell'incontro organizzato dalla sezione di Imperia-Sanremo dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ieri mattina, all'istituto scolastico comprensivo statale Andrea Doria di Vallecrosia.

"Siamo venuti per far conoscere ai giovani il significato e i valori del Tricolore e della Costituzione" - ha detto Ciro Mariella, delegato dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana - "Un'occasione anche per consegnare un libro sul Tricolore, simbolo dell'Unità d'Italia, realizzato dall'Unione Nazionale Mutilati per servizio e piccole bandiere italiane, e le bandierine italiane che serviranno ai ragazzi durante la Giornata Nazionale della Bandiera che organizzeremo venerdì 15 marzo alle 10.30 in piazza Erio Tripodi, nei pressi dei giardini di San Rocco, per celebrare il 227esimo anniversario del Tricolore".

Una lezione speciale tenuta dal presidente della sezione provinciale Imperia dell'Unione Nazionale mutilati per il servizio, Francesco Del Franco, che ha, infatti, illustrato al giovane pubblico della seconda media che cosa sono il Tricolore e la Costituzione. "La bandiera italiana è formata dai colori verde, bianco e rosso a bande verticali e di eguali dimensioni" - ha spiegato il relatore Francesco Del Franco, presidente della sezione provinciale Imperia dell'Unione nazionale mutilati per servizio, agli studenti interessati - "E' nata a Reggio Emilia il 7 gennaio del 1797 ed è stata confermata dall'Assemblea costituente il 24 marzo del 1947. Inserita all'articolo 12 della Carta Costituzionale, dal 1998 è d'obbligo esporla, insieme a quella europea, all'esterno di tutti gli edifici pubblici come scuole, università, ministeri, regioni e comuni".

Per l'occasione erano presenti, oltre alle insegnanti, anche l'assessore Patrizia Biancheri e il consigliere comunale Enrico Amalberti.