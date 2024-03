Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 14 a domenica 17 marzo in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 14 MARZO



SANREMO



10.00-15.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



15.30. ‘C'è ancora domani Perfect Days, Past Lives, Anatomia di una caduta: il cinema alla riconquista dei suoi pubblici’: lectio del critico cinematografico Paolo Mereghetti, a cui si deve il Mereghetti da trent'anni la 'Bibbia' delle produzioni cinematografiche. Villa Magnolie, ingresso libero



16.00. Faris La Cola, consigliere S.I.DE.F., socio Istituto Araldico Genealogico Italiano, Accademico della Pigna, tratterà il tema ‘La scienza araldica, un linguaggio francofono’. Museo Civico di Sanremo, Piazza Nota 2



17.00-19.00. ‘Accademia dell’Intreccio dei parmuleri di Capitan Bresca’: ultimo giorno del corso per imparare l’arte dell’intreccio delle palme secondo l’antica tradizione sanremasca per la Domenica delle Palme. Floriseum a Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, informazioni: +39 335 580 8477

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



10.00-17.00. Mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



SANTO STEFANO AL MARE

17.00. ‘Chiacchierata col Campione’: Gianni Bugno incontra gli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi di Taggia. Segue il Cocktail del Campione. Aregai Marina Hotel e Residence

ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.30. Conferenza della Professoressa Antonella Pietrogrande, dell’Università di Padova, su ‘Le Ville Venete – i loro giardini e il paesaggio’. Evento a cura dell’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italiana e Francese, OdP-TRIF. Auditorio dell’Agora, alla Maison Diocésaine de Monaco, Rue Bellevue 18



19.00. ‘La Vie À Deux’ (Vita di Coppia): conferenza nell’ambito della rassegna ‘Les Rencontres Philosophiques de Monaco’. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.00. Printemps Des Arts 2024: concerto di Ruzan Mantashyan (soprano), Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Fabien Gabel (direzione). Musiche di Strauss Aus Italien, Vier letzte Lieder, Don Juan. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)





VENERDI’ 15 MARZO

SANREMO



10.30-12.30. Nell’ambito della ‘Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla’, ‘Qualsiasi fiore tu sia sboccerai – riconoscere il valore di sé e dell'altro’: performance teatrali ideate ed interpretate dal gruppo ‘Peer Education’ per incrementare l'autostima e provenire l'isolamento sociale ed i disturbi alimentari. Relatrici la dottoressa Stefania Demontis, Responsabile Nutrizione Territoriale e trattamento DCA-Asl1, e la dottoressa Roberta Parodi Coordinatore gruppo ‘Peer educator’ di Asl1. Teatro dell’Opera del Casinò



16.00. Per l’Unitrè, ‘Vero o falso…. parliamone con il medico’: il dott. Battaglia chiarirà molte fake news soprattutto in termini di diagnosi e cura, ricordando l'importanza del rapporto diretto con il proprio medico o con lo specialista. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota



19.00. ‘La solidarietà viaggia con gli Angeli in Moto’: conferenza con relatore il Commendatore Augusto Gaudino, Ambassador di Angeli in moto. Segue rinfresco. Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Villa Ormond (quota di partecipazione al rinfresco di € 20 potrà essere corrisposta all’inizio della conferenza al personale incaricato), info al 333 8015769



21.00. ‘Red Sox’: spettacolo del comico Luca Ravenna. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00-17.00. Mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



15.00-18.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



18.00. Inaugurazione di ‘Dal vangelo secondo Faber’: esposizione audiovisiva interattiva di dieci illustrazioni ad acquerello con particolari ad inchiostro liberamente ispirate dai brani dell'album ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De André (munirsi di cuffie o auricolari). Salone del Circolo Parasio, ingresso libero



BORDIGHERA

16.30. Vernissage della mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



18.00. Printemps des Arts 2024: Tavola Rotonda su Pensare la musica dopo Beethoven’ con Bruno Mantovani, direttore artistico del festival, Jean-Frédéric Neuburger, pianista e compositore, Nicolas Dufetel, musicologo, Tristan Labouret moderatore e musicologo. One Monte-Carlo (più info)

20.00. Printemps des Arts 2024: concerto di Sayaka Shoji (violino), Henri Demarquette (violoncello), Jean-Frédéric Neuburger (pianoforte) con Beethoven Trios avec piano nn. 1, 5 e 7. One Monte-Carlo (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)

20.30. Concerto dell'Ensemble baroque de Nice con Gilbert Bezzina, Laura Corolla (Violons). Musiche di A. Vivaldi, T. Albinoni, A. Bonporti, A. Caldara. Église St-Martin-St-Augustin (più info)





SABATO 16 MARZO



SANREMO

16.00. ‘Café Philo’ a cura della Fiduciaria S.I.DE.F. Graziella Ferrari e del Dr. Julien Simonpieri. Bistrot Iris, Via Roma 65 (consumazione obbligatoria)



16.30. Arrivo in via Roma della 115ª edizione della ‘Classicissima’ Milano-Sanremo dopo un percorso di 286 km partito da Pavia (più info)



20.00. Presentazione del nuovo format canoro ‘Alex Penna live show’ che animerà il pubblico con repertori musicali di vario genere utilizzando il karaoke supporter per far esibire i cantanti dilettanti semi professionisti o professionisti- Ospite il cantante e pittore Salvatore Goffredo. Decò Summer Village. Lungomare Italo Calvino 74

21.00. ‘Mettici la mano’: spettacolo di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra per la regia di Alessandro D’Alatri. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



IMPERIA



8.30-18.00. ‘Primavera antiquaria’: banchi di antiquariato, collezionismo e vintage per le vie del centro storico di Oneglia



9.00. ‘Biopasseggiata’: giornata dedicata alla Natura e alla conservazione dell’ambiente marino lungo la pista ciclabile tra Imperia e San Lorenzo al Mare guidata dai biologi marini. Evento a cura del CEA - Centro Educazione Ambientale. Ritrovo presso la spiaggia antistante il Parcheggio Prino in via Lamboglia (locandina)

10.00-17.00. Mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



16.00-19.00. ‘Dal vangelo secondo Faber’: esposizione audiovisiva interattiva di dieci illustrazioni ad acquerello con particolari ad inchiostro liberamente ispirate dai brani dell'album ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De André (munirsi di cuffie o auricolari). Salone del Circolo Parasio, ingresso libero



18.30. ‘Viaggio nel Sistema Solare’: spettacolo divulgativo e osservazione al telescopio finalizzato alla scoperta e all’approfondimento dei pianeti del Sistema Solare + osservazione di due corpi celesti più luminosi di tutti: la Luna e il pianeta Giove. Planetario, Museo Navale. Calata Anselmi (15 euro, ridotto 10 euro), info museiimperia@solidarietaelavoro.it



21.00. Presentazione-spettacolo ‘Mi ami Anto? Un romanzo di trasformazione’ di Paolo Faroni (Echos) con letture e improvvisazioni (5 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



21.15. ‘1924’: reading musicale jazzistico di e con Alessandro Bellati accompagnato da Mauro Vero alla chitarra, Silvano Manco al basso e Davide Fusi al piano. Teatro dell’Attrito, via Bossi, info e prenotazioni al 320 2127561



VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

21.00. ‘I Segreti di Arlecchino’: spettacolo teatrale di e con Enrico Bonavera. Teatro comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

20.00. Proiezione del film The Milky Way – Nessuno si salva da solo’ a cura del collettivo Insurreale. Alle 18.30 aperitivo aperto a tutti. Sala Polivalente di Dolceacqua (Piazzale S Filippo)

PERINALDO

16.30. Conferenza ‘Gli Alieni Siamo Noi’ (ovvero come l’ambiente planetario determini la struttura e il funzionamento dei nostri organi) tenuta dal Prof. Marcello Coradini. Sala Consiliare del Comune

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-13.00. Printemps des Arts 2024: Masterclass di Henri Demarquette (violoncello). Conservatoire à Rayonnement régional de Nice, sala Berlioz (più info)

16.30 Printemps des Arts 2024: conferenza su ‘La Terra secondo Gustav Mahler’ con Jean Castellini, musicologo. Auditorium Rainier III (più info)



18.00. Printemps des Arts 2024: concerto di Lucile Richardot (mezzosoprano), Stefan Cifolelli (tenore), Het Collectief, Gregor Mayrhofer (direzione). In programma: Mahler Quatuor pour piano et cordes, Le Chant de la Terre (version da camera). Auditorium Rainier III (più info)



20.00. Printemps des Arts 2024: concerto ‘Creation Opera’ Alain Carré (libretto), Ensemble Orchestral Contemporain, Bruno Mantovani (direzione), Jeanne Debost (allestimento scenico). Musiche di Lacaze L’étoffe inépuisable du rêve, opera da camera in 2 atti, prima esecuzione assoluta.Théâtre des Variétés (più info)



NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)



20.30. Per la serata di apertura delle ‘Giornate del cinema italiano’, presentazione + proiezione del film ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





DOMENICA 17 MARZO



SANREMO

10.00. Partenza della Granfondo Sanremo-Sanremo che coinvolge la capitale del ciclismo italiano in contemporanea con la Milano–Sanremo dei professionisti. Partenza e arrivi dal Lungomare Salvo d’Acquisto (il programma a questo link)



18.00. ‘L'originalità evolutiva di Beethoven e di Haydn’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Nicolas Bourdoncle al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



14.00-17.00. Mostra personale ‘Prospettive Resilienti: Donne e Dintorni’ di Angela Martinelli. M.A.C.I. di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 18 marzo (dal lunedì al sabato 10/13-14/17; domenica 14/17)



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Onde e Stelle - Viaggio Senza Confini tra Mare e Universo’ con opere di artisti provenienti da paesi e continenti di tutto il mondo a cura di Loredana Trestin. Museo Navale in Calata Anselmi (fino al 21 marzo, martedì, mercoledì e giovedì 10/13-15/18; venerdì 15/18; sabato e domenica 15/22)



16.00-19.00. ‘Dal vangelo secondo Faber’: esposizione audiovisiva interattiva di dieci illustrazioni ad acquerello con particolari ad inchiostro liberamente ispirate dai brani dell'album ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De André (munirsi di cuffie o auricolari). Salone del Circolo Parasio, ingresso libero



19.00. Festa di San Patrizio con la musica della rock band torinese Blou Daville. Bar Zà Records & Coffee, Via Sebastiano Caboto 6, info 0183 1970223



VENTIMIGLIA

8.00. ‘Fiera di San Giuseppe’ con mercatini, stand di agricoltori, fattoria didattica, giochi, spettacoli itineranti e visite guidate. Partecipano la Banda Città di Ventimiglia e i Sestieri. Piazze e vie del Centro storico (più info)



BORDIGHERA



9.00. Escursione da Rocchetta Nervina al Monte Abellio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 alla Stazione FS di Bordighera oppure alle 9.30 nella piazza all’ingresso di Rocchetta Nervina (più info)



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

16.00. Per ‘Marzo in Liguria’, spettacolo musicale a cura di Boris Petrushansky al pianoforte + teatrale con Pino Petruzzelli in ‘Storie di uomini e di vini’ + degustazione di vini liguri a cura di Enoteca Regionale della Liguria. Pinacoteca del Convento San Domenico, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



16.30. Per la rassegna Camporosso in Musica, concerto dell’Orchestre à Plectres Azuréen, un’originale formazione composta da mandolini, mandole e chitarre proveniente dalla Costa Azzurra. Sala Tigli del Centro Polivalente Giovanni Falcone, entrata libera



ROCCHETTA NERVINA



9.30. Escursione da Rocchetta Nervina al Monte Abellio accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.00 alla Stazione FS di Bordighera oppure alle 9.30 nella piazza all’ingresso di Rocchetta Nervina (più info)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

18.00. Printemps des Arts 2024: concerto di Henri Demarquette (violoncello). Musiche di Bach Suites pour violoncelle seul nn. 1 e 6, Britten Suites pour violoncelle seul nn. 1 e 3. Galerie Hauser & Wirth (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza su 15.000 m² con più di 400 stand e 500 marche al Palais des Expositions, Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny, fino al 18 marzo (più info)



13.45, 15.45 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film drammatico ‘Il più bel secolo della mia vita’ (h 13.45) + ‘Mio fratello è figlio unico’ (h 15.45) + ‘Rapito’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)



18.00. Concerto di Patrick Fiori. Palais Nikaïa (più info)



