Sport da Combattimento, vittoria per il vallecrosino Luca Maggio all'evento IKTA di Santa Marinella

Si è tenuta domenica scorsa la manifestazione IKTA, in collaborazione con la FIAMS, nel palazzetto dello sport di S.Marinella (Roma), dove Luca Maggio, 34 anni, fighter di Vallecrosia in forze al team piemontese Minotauro Fight Club, del maestro Luigi Pia, ha combattuto nel match clou della giornata, al limite dei 90 kg, aggiudicandosi la vittoria ai punti dopo aver fatto contare l'avversario nel terzo round in un incontro pro di Free Boxing, per nulla scontato, svoltosi all'interno della gabbia.

"Sono estremamente soddisfatto del risultato, arrivato dopo un lungo periodo di preparazione iniziato ad ottobre, che ha visto sfumare l'organizzazione di tre incontri. Ci tengo a ringraziare la IKTA Italia per aver organizzato una manifestazione fantastica, il maestro Luigi Pia per avermi guidato durante l'evento, la Tiger's Den di Imperia del maestro Luigi Piras dove sono stato seguito in maniera fantastica per la preparazione tecnica/tattica e la Gym Tonic di Camporosso Mare, dove con il professor Fabrizio Pertile ho svolto tutta la preparazione fisica. Ci tengo a ringraziare tutta la mia famiglia e i miei amici, mia moglie Emanuela per avermi supportato come sempre in ogni sacrificio, tutti i miei sparring partner e tutti i ragazzi, nonché allievi, della PSV Don Bosco, settore sport da combattimento, per il grande sostegno".

"Ora vorrei prendermi qualche giorno di riposo per recuperare le forze, dopodiché sarò subito al lavoro nella speranza combattere di nuovo nei prossimi mesi, cercando di migliorare sempre di più".