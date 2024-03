Le ragazze del Sanremo Rugby femminile protagoniste al torneo di Biella

La formazione femminile del Sanremo Rugby ha partecipato nel fine settimana al torneo di Biella insieme a CUS Torino, Volvera e Fenici. Un’altra occasione di crescita sportiva e personale per la neonata squadra della società matuziana che ha avuto l’occasione di confrontarsi con realtà importanti nel panorama rugbistico del Nord Italia.

“Abbiamo migliorato rispetto ad alcune mancanze riscontrate nell’ultimo torneo in casa, ma c’è ancora tanto da lavorare - commenta il tecnico Andrei Huryu - le ragazze si stanno impegnando per una crescita sia collettiva, sia individuale. Ci sono ancora delle carenze sulle quali inizieremo a lavorare subito dopo l’analisi video”.

Le atlete del Sanremo Rugby Rebecca Belcastro, Erica Decuseara, Alessandra Di Simone e Azzurra Diurno hanno condiviso l’esperienza in campo vestendo i colori biancazzurri insieme a Elisa Bientinesi, Chiara Kazuka Cane e Vittoria Fregosi del Savona Rugby e Rossella Vizza delle Vespe Cogoleto. “Forte l’amalgama tra loro per una sintonia che sta crescendo di partita in partita - dichiarano dal Sanremo Rugby - una familiarità fondamentale in uno sport come il nostro”.

Le biancazzurre sono state superate 8-2 da Fenici e 10-4 da Volvera, mentre si sono imposte 4-2 contro CUS Torino.