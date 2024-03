Calcio giovanile. Ospedaletti e Spezia lavorano insieme per la crescita dei calciatori del futuro

Seconda visita dello Spezia Calcio al campo ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti nell’ambito dell’affiliazione tra le due società per la stagione sportiva 2023/2024. Il responsabile tecnico bianconero Davide Bellini, insieme ad Alessandro Tognelli, componente dell’area motoria, hanno lavorato in sinergia con i tecnici dell’Ospedaletti per proporre nuove esercitazioni sul campo sia sul piano tecnico, sia su quello atletico.

“Come già visto in precedenza, i ragazzi e i mister hanno apprezzato il lavoro sfruttando questi momenti come grande opportunità di arricchimento per tutti, comprese le famiglie che, con la loro attiva presenza, supportano le scelte della società per un continuo percorso di crescita” dichiarano dalla società orange.

Alla visita ha fatto seguito l’invito da parte dello Spezia per un test match che ha visto coinvolti gli orange della leva 2013/2014 al centro sportivo ‘Bruno Federghini’. “Nonostante la pioggia - dicono dall’Ospedaletti - i nostri ragazzi si sono potuti confrontare con la realtà di una società professionistica in un centro sportivo funzionale e all’avanguardia, ricevendo accoglienza e disponibilità da parte dei responsabili e dei tecnici che si sono occupati di far sentire a loro agio sia i ragazzi che le loro famiglie. Un sincero ringraziamento a Vittorio che ha curato il ristoro con cura e cortesia”.

“Prosegue il nostro rapporto con le giornate di formazione - commenta Diego Fognini, responsabile delle Academy Spezia Calcio - in questa seconda visita abbiamo continuato nel confronto con i tecnici dell’Ospedaletti al quale si è aggiunto un evento. Nel fine settimana i ragazzi dei Pulcini orange sono venuti a trovarci per un test match con i nostri 2014. Queste attività ci preparano al rush finale di stagione con lo stage dell’area motoria, della segreteria, lo stage tecnico, il torneo Academy e la visita dei tecnici dell’Ospedaletti al nostro centro sportivo”.