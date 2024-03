Trasferta ad Ostia Lido del Judo Club Sakura Arma di Taggia con Angelillo Amaranta per la finale del campionato italiano cadetti A1

Domenica 10/03/2024 Amaranta Angelillo, giovane atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., classe Cadetti, peso fino a Kg. 40, ha preso parte alla finale del Campionato Italiano Cadetti A1 che si è svolta ad Ostia Lido (RM).



"La giovano atleta, all'inizio dell'attività agonistica nazionale, dopo aver partecipato alla finale del Campionato Italiano Cadetti A2 che si è svolta a Policoro (MT) il 25/02/2024, ha continuato la serie delle gare nazionali, approdando al PalaPellicone di Ostia Lido. La sua gara ha dimostrato che l'esperienza che sta facendo partecipando a competizioni di un livello alto è molto importante: l'atleta ha evidenziato una sicurezza molto maggiore rispetto agli impegni affrontati recentemente e ha acquisito una più forte consapevolezza delle sue possibilità. Il suo comportamento non è stato remissivo e, anche se non ha ottenuto un risultato rilevante, ha dimostrato di saper competere senza aver timore delle avversarie e di crescere agonisticamente di gara in gara.

Il M° Ben.to Alberto Ferrigno, che ha seguito l'atleta durante la gara, si è detto contento del comportamento di Amaranta Angelillo che, pur con la consapevolezza di non avere ancora una grande esperienza in campo nazionale, non si è sottratta alle prove che l'hanno vista coinvolta insieme alle migliori atlete della sua categoria in campo nazionale".