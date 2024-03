Pallacanestro: vittoria sul velluto per l'Olimpia Taggia nel campionato di Divisione Regionale 2

OLIMPIA BASKET-BLUE BASKET PONENTE 94-59

OLIMPIA: Lambert 37, Zunino D. 11, Bellone 4, Guariglia 8, Formica (cap.) 5, Ferraris 8, Dalla Rosa 12, Zunino S., Ferrigno 5, Spampinato 4 - coach: Veneziano

BLUE BK: Alotto, Boero 3, Pirosu 2, Giusta 9, Genovese (cap.) 11, Malerba 5, Lo Piccolo 29 - coach: Archimede e Bracco

La Divisione Regionale 2 (ex promozione) si conferma un campionato avvincente, dove la continuità risulta essere l’obiettivo principale per tutti e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Ci si aspettava una bella partita fra Olimpia e Blu Ponente di Diano Marina e così è stato fino alla fine, nonostante il risultato non sia mai stato messo in discussione. Grande ritmo e intensità da parte di entrambe le formazioni, 40 minuti di pressione e incursioni di potenza e in velocità hanno lasciato qualche ammaccatura sui giocatori ma lo spettacolo è stato assicurato al pubblico del Pala Ruffini.

Il solito Lo Piccolo tiene sulle spine la difesa delle ‘olivefuriose’ fino a quando Bellone non trova la soluzione ai suoi sfondamenti. La tranquilla efficacia di Lambert non fa sentire la mancanza dei punti di Zunino Stefano, un polpaccio affaticato gli costa un’incredibile statistica: tutti a referto tranne lui. Primi punti anche per l’esordiente Spampinato.

Fari puntati verso le prime quattro della classifica e si continua l’avventura.