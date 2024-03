Ospedaletti, trasferta proficua per la Kick Boxing K1: ecco tuti i risultati

La ASD Kick Boxing K1, società sportiva con sede a Ospedaletti, nello scorso fine settimana ha partecipato all'evento 'Fight Kids' a Genova, riservato ai giovani che praticano sport da combattimento, con tre suoi atleti.

Pier Andrea Marostica nel 'contatto leggero' si è aggiudicato il suo match nella categoria 60kg senza particolari problemi. Spettacolare poi la sfida che ha visto protagonista e indiscusso vincitore Andrea Cirone nella categoria +90kg.

Nella sessione pomeridiana c'era molta attesa e una certa tensione per il difficile match di 'contatto pieno' che ha visto impegnato Manuele Bernacchia nella categoria -70kg. Di fronte si è trovato un avversario appartenente al blasonato Team Giannelli di Torino che godeva dei favori del pronostico ma l'atleta ospedalettese, con una prova ad altissima intensità di colpi validi, è riuscito ad aggiudicarsi addirittura tutte e tre le riprese, un'impresa sottolineata dal tripudio entusiasta dei suoi sostenitori.

“E' un periodo molto prospero per l'attività delle società sportive di Ospedaletti – dice il Sindaco Daniele Cimiotti – sembra proprio che nel nostro territorio comunale si siano create le condizioni ideali per praticare certe discipline, da quelle classiche come il calcio, il basket, il ciclismo, il tennis, il volley, a quelle cosiddette alternative che tanto piacciono alle nuove generazioni come è il caso della 'Kick Boxing K1' del maestro Mauro Castellari che sta portando avanti uno splendido progetto supportato da eccellenti risultati a livello nazionale ed internazionale”.

Già questa domenica 17 marzo, la Kick Boxing K1 di Ospedaletti parteciperà ad un altro evento dedicato a questa disciplina, in programma a Milano.