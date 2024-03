Due atlete del judo club Simonazzi di Bordighera alla finale Campionato Italiano Cadetti A1

Domenica 10 marzo al Palapellicone del Lido di Ostia (RM) si è tenuta la finale Campionato Italiano Cadetti A1.

"Alla finale della classe cadetti nati dal 2007 al 2009 si accede dopo una lunga selezione - spiegano dalla società sportiva -. Il judo club Simonazzi di Bordighera con sede nella Piscina Comunale vi ha preso parte con ben due atlete, già questo un ottimo risultato ottenuto visto l’elevato livello della competizione.

Alessia Calimera, classe 2009, pur reduce dal terzo posto nella finale del campionato italiano Esordienti B non è riuscita ad esprimere il proprio potenziale e ha dovuto arrendersi al primo turno.

Francesca Lanzafame, classe 2008, alla prima esperienza in un campionato italiano affronta subito una forte avversaria Triestina sulla quale ha la meglio per tecnica di strangolamento.

Deve arrendersi al secondo turno per somma di ammonizioni, piccole sbavature che hanno compromesso la gara dell’atleta del club Simonazzi.

Il tecnico Filippo Quaglia ringrazia queste atlete e le loro famiglie per i sacrifici fatti e tutti i compagni di allenamento per lo spirito di collaborazione. Ora si torna sul tatami di allenamento per migliorare e crescere tutti insieme".