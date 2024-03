Calcio giovanile. En plein di vittorie per le formazioni dell'Ospedaletti

Tre partite e tre vittorie per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti. La Juniores di mister Fabio Luccisano ha superato il San Filippo Neri grazie anche alla tripletta messa a segno da Angeli. Vittoria in trasferta sul campo della Sestrese per gli Allievi Under16 di mister Leandro Di Franco, tre punti anche per i Giovanissimi Under14 di mister Ferdinando Eulogio contro l’Arenzano.

Gli Allievi Under 17, invece, non sono scesi in campo per via del turno di riposo previsto dal calendario del loro girone.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - San Filippo Neri Yepp Albenga 4-0

Marcatori: Angeli (3), Raviola

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Di Nicola, 3 Saih, 4 Cascone, 5 Barbagallo, 6 Canina, 7 Mbithi, 8 Sartori, 9 Recine, 10 Angeli, 11 Raviola

A disposizione: 12 Sambito, 13 Di Michele, 14 Mema, 15 Zoccali, 16 Molinari, 17 Coppola, 18 Avandro

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Provinciali Under17 turno di riposo

Allievi Regionali Under16

Sestrese - Ospedaletti 0-1

Marcatori: Pesce

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pesce, 4 Kopliku, 5 Quartiere, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Valente

A disposizione: 12 Calipa, 13 Borella, 14 Le Rose, 15 Ben Mzaker, 16 Vinciguerra

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Arenzano 3-0

Marcatori: Alemanno, Ambesi, Scialanca

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Scialanca, 6 Ghiacci, 7 Rinaldi, 8 Lazri, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vasciminno, 13 Di Martino, 14 Belvisi

Allenatore: Ferdinando Eulogio