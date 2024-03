Sale l’attesa per Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea: da tradizione torna nel secondo weekend di maggio

Sale l'attesa per l'11esima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. Il tradizionale evento, che celebra l’oliva taggiasca, il Moscatello di Taggia e tutti i prodotti del territorio, torna come ormai da tradizione il secondo fine settimana di maggio: sabato 11 e domenica 12 maggio.

Saranno tante le novità a partire da un programma sempre più ricco e che intratterrà i visitatori per entrambe le giornate della manifestazione, partendo dal mattino fino a sera. Cooking show, incontri, degustazioni, convegni, laboratori, il mercatino e l’esposizione delle aziende del territorio, e molto altro. Nelle prossime settimane saranno svelati tutti i dettagli dell’edizione 2024, i partner istituzionali, e il programma completo compreso tutti gli chef e gli ospiti.

“Vi è grande attesa per conoscere il nome della celebrità che sarà presente quest’anno come testimonial d’eccellenza della manifestazione. Come da tradizione si tratta di un noto chef, volto noto in televisione, ma non vogliamo ancora rovinare la sorpresa,” commentano Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alle Attività Produttive, e Fortunato Battaglia, consigliere con delega all’Agricoltura.

Il Comune di Taggia, insieme all’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sono all’opera per definire gli ultimi dettagli. Oltre al comune di Taggia, anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio.