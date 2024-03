All'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga un viaggio sensoriale alla scoperta dei fiori eduli

Venerdì 22 marzo alle ore 20.30 all'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga una serata speciale con i fiori dell’azienda Ravera Bio, e lo storytelling del giornalista Claudio Porchia, che accompagnerà i partecipanti in un interessante viaggio alla scoperta della cucina con i fiori, che sono belli, buoni e salutari. I fiori sono ingredienti spesso poco utilizzati ma ricchi di profumi e sapori unici.

La serata sarà all'insegna della creatività culinaria della chef, Cinzia Chiappori, che vi sorprenderà con piatti originali e raffinati, preparati con grande talento e passione.

Dalle note di amaro della Bocca di Leone, a quelle piccanti del Nasturzio, passando per il sapore agrumato della Begonia e dal gusto erbaceo delle violette per terminare con la freschezza dell’Ibiscus.

Non solo una serata dedicata al gusto, ma anche alle emozioni che solo i fiori riescono a dare e che saranno raccontate da un ospite d’eccezione, Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina.

Il menù proposto per la serata include un drink di benvenuto a base di begonia e fiori in pastella leggera, seguito da un antipasto di carciofo fritto in salsa allo zafferano e gamberi croccanti con insalatina e maionese di petali e fiori d'arancia.

A seguire un primo piatto di gnocchi di patate viola con pesto di nasturzio e i suoi fiori.

Come secondo un tonno di coniglio con erbe spontanee, fiori e piccoli capperi, per un mix di sapori raffinati e inaspettati.

Infine, per concludere in dolcezza, assaggerete le frittelle di mele e violette con vaniglia e salsa all'ibisco, un dessert unico e delizioso che chiuderà in bellezza questa serata dedicata ai fiori eduli.

L’Osteria del Tempo stretto di Albenga vi aspetta per un'esperienza gastronomica indimenticabile, in cui scoprirete nuovi ingredienti e nuovi sapori, per un viaggio gourmet all'insegna della creatività e della raffinatezza.



Per informazioni e prenotazioni, contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033. L'Osteria del Tempo Stretto vi aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.