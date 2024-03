Pallamano: 'porte aperte' al PalaBiancheri, il presidente Paola Nanni "Grande entusiasmo dei giovani"

"Nell'ambito del ‘Progetto Scuola’, in corso nei plessi di via Roma e via Veneto a Ventimiglia, sotto l'egida della federazione italiana pallamano, abbiamo organizzato un pomeriggio a ‘porte aperte’, per permettere ai bambini che frequentano i corsi in ambito scolastico, di conoscere il nostro sport ancora meglio e di mettere in atto gli insegnamenti acquisiti”.

Sono le parole di Paola Nanni, presidente della Pallamano Ventimiglia, che prosegue: “Sono stata quasi sorpresa dalla partecipazione di cosi tanti bambini e dal loro entusiasmo. Sotto la supervisione dei loro allenatori: Massimo Agnese, Andrea Sismondini, Giampaolo Galatà e Matteo De Berardinis hanno movimentato non poco il pomeriggio, tra giochi esercizi e partite, il tendone si è riempito di urla risate e allegria”.

“Ringrazio la Dirigente scolastica e tutte le maestre che ci hanno permesso di avviare questo progetto e assistono i ragazzi e allenatori durante le ore di laboratorio. Ringrazio ovviamente i genitori presenti sabato per la fiducia accordataci. Lo sport, come dico sempre è un elemento fondamentale per la crescita dei bambini, soprattutto nell'età scolare. Siamo tutti molto orgogliosi per il lavoro svolto. Vi aspettiamo per altre giornate di sport e allegria".