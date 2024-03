Calcio a 5, serie C: l'Airole supera il Genova Calcio a 5 e consolida il quinto posto

Pronto riscatto per l'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria; dopo la sconfitta in casa del Genova Futsal è arrivata infatti una vittoria contro un'altra squadra del capoluogo, il Genova Calcio a 5. Nella 12a giornata di campionato le viverne hanno ottenuto una vittoria per 6-3 contro il club ospite ultimo in classifica a zero punti, graduatoria rivelatasi ancora una volta davvero bugiarda per il team genovese.

Davanti al pubblico amico del PalaRoja era Antonio Romano a scaldare i motori per i biancoverdi con un clamoroso incrocio dei pali colpito su tiro da lontano. Una maggior fortuna premiava poco dopo Joel Valenti abile a concludere una caparbia azione dopo una serie di respinte. Il raddoppio era poi servito dal capitano Marco Foti con un gran tiro angolato da posizione defilata. Ancora Foti si trasformava poi in assist-man per Filippo Caramello Canzone bravo a concludere a rete per il 3-0 al termine di una azione da lui stesso originata. Caramello Canzone che poco dopo riapriva involontariamente il match con una sfortunata autorete propiziata comunque dalle numerose azioni ospiti precedentemente terminate con le parate di Gabriele Prato, ancora protagonista dell'alternanza fra i pali con Mario Rositano, intervallate da tiri a fil di palo e da un legno.

Nonostante il vantaggio locale lo stesso Prato era spesso chiamato dalla panchina ad agire come uomo di movimento e proprio da una di queste circostanze nasceva la grande azione di squadra che portava ancora Caramello Canzone, già protagonista di una ulteriore serie personale di tiri parati dal portiere ospite, a siglare la rete del 4-1 assistito da Rossano Buono, risultato con cui si chiudeva il primo tempo. Nella ripresa le due squadre giocavano a viso aperto producendo un gran numero di occasioni per parte. Le parate di Prato, aiutato in due casi dal legno e protetto dalla consueta solida prova di Valenti con Cristian Crucitti e Leopoldo Carbone, erano così bilanciate dalle numerose ripartenze dell'Airole che sfiorava ancora la marcatura con Buono e Max Maccario. Il gol ospite arrivava poi sugli sviluppi di un calcio piazzato ma era subito seguito da una nuova rete di Caramello Canzone che riportava la sua squadra in vantaggio di tre lunghezze. Il finale era quindi contraddistinto dagli ultimi squilli degli ospiti, spesso su pallonetto nel tentativo di sfruttare la posizione molto avanzata di Prato, che trovavano però la via del gol solo grazie ad una respinta sotto porta prima di incassare la sesta rete di serata con Foti servito da Romano per il 6-3 finale.