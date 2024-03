Bocce: il vallecrosino Marino Artioli sempre più punta di diamante della formazione aostana di Nus

C’era anche il vallecrosino Marino Artioli, ieri alla gara nazionale di apertura della serie A a coppie di bocce (settore volo).

A dividere la finale con la squadra della BRB composta da Ferrero e Cavagnaro, è toccato nuovamente al Nus di Aosta, con Manolino e proprio il ponentino Artioli. Sabato scorso, nell'ultima giornata di andata del campionato di serie A1, il Nus Aosta si è imposto sul Mondovì per 15-9, portandosi così al terzo posto, a pari merito con la Chiavarese.

In questo ennesimo successo di Chivasso, il bomber ponentino si è trovato a ricoprire un ruolo a lui inusuale, ovvero quello di puntatore. Nonostante questo, il risultato è arrivato, solidamente coadiuvato dal grande bocciatore Manolino.

Con questo successo vengono messe in assoluto risalto le grandi capacità e la versatilità del giocatore vallecrosino che, proprio sabato, aveva acquisito punti importanti per la vittoria, come bocciatore nella terna e nella coppia. Inoltre nel campionato è stato utilizzato anche in altri importanti ruoli come la prova individuale ed il tiro tecnico.

Praticamente un jolly a disposizione della squadra del Nus Aosta che si sta momentaneamente levando grandi soddisfazioni con spiragli di ottime future aspirazioni.