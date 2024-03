Sanità, liste d'attesa: iniziato il caricamento prestazioni aggiunti per la diagnostica

Come da bando assegnato la scorsa settimana, è iniziato questa mattina il caricamento nel sistema delle prestazioni aggiuntive per gli esami di diagnostica per immagini. Il sistema centrale per le prenotazioni è dunque pronto ad accogliere le agende che il privato accreditato aggiudicatario del bando sta predisponendo al meglio perché le prestazioni siano disponibili al più presto possibile.

Gradualmente le prestazioni di ecografie, risonanze magnetiche, radiografie e tac entreranno a far parte dell’offerta pubblica e potranno contribuire ad abbattere le liste d’attesa.