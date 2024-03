Ventimiglia: giornalista e regista Bruno Gambarotta ospite a ‘La stampa va in biblioteca’

Il ritorno a grande richiesta di Bruno Gambarotta a ‘La stampa va in biblioteca’, successore de ‘La stampa al Museo’, avrà come base dell’incontro ‘I settant’anni delle televisione in Italia’.



L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Pro Cultura Ventimiglia con il patrocinio del Comune e della stessa Biblioteca, è per mercoledì, 13 Marzo alle 16,30, presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia Bassa. A parlare con lui del suo ultimo libro 'Fuori programma. Le mie memorie della Rai' la giornalista Miriana Rebaudo.

Autore e regista, giornalista e regista, conduttore ed attore, Gambarotta è uno dei grandi protagonisti del successo del piccolo schermo nel nostro Paese. Con la sa arguzia ed ironia ha infatti accompagnato tutta la parabila del servizio pubblico, dalla Rai pedagogica a quella più commerciale.

Un racconto, quello di Bruno Gambarotta, astigiano di nascita, torinese di vita ma anche romano per lavoro, dove sono molti gli eventi e le avventure narrate e tra i personaggi (memorabile Celentano con le sue gaffe) spunta pure un Paolo VI in un memorabile: ‘Santità, lo zoom’ pronunciato dal nostro ospite introdottosi in una stanza per recuperare un microfono.

Numerosi gli intellettuali incontrati in questi settant’anni da Gore Vidal a Raffaele La Capria, da Pierpaolo Pasolini ad Andrea Camilleri grazie ad un osservatorio decisamente unico che fornisce dall’interno una visione originale di quella che è anche oggi la maggiore industria culturale italiana.