Vi siete persi la crescita di Shiba Inu? I trader hanno investito 12 milioni nella presale di Bitcoin Minetrix

La recente fase rialzista del mercato delle criptovalute, innescata dalla crescita del Bitcoin, ha giovato anche alle meme coin.

Nonostante la maggior parte di questi token non abbia alcuna utilità, il loro valore basso li rende particolarmente appetibili dai trader che vogliono differenziare il wallet.

Allo stesso modo, le meme coin sono apprezzate dai giovani trader, in quanto puntano sullo humor dei meme e sulla partecipazione della community.

Tra le meme coin più importanti troviamo Shiba Inu, diretta competitor di Dogecoin. Con la crescita del Bitcoin, attualmente a circa 72.000 dollari, il token SHIB è aumentato a sua volta del 27% negli ultimi 7 giorni e del 258% nell’ultimo mese.

La meme coin ha un valore attuale di 0,00003346 dollari, ma il 5 marzo è riuscita a superare la soglia degli 0,000045 dollari salendo dagli 0,000026 dollari, permettendo ai suoi titolari di ottenere guadagni sostanziali.

Shiba Inu si trova al decimo posto della classifica di Coinmarketcap, con un market cap di circa 19 miliardi di dollari e un volume di trading nelle 24 ore di circa 2,3 miliardi di dollari.

Non tutti i trader sono riusciti ad approfittare dell’aumento del valore di Shiba Inu, per questo molti stanno puntando su altri progetti con un potenziale di crescita elevato.

Tra questi, troviamo Bitcoin Minetrix, una piattaforma di cloud mining costruita sullo staking del suo token nativo, il BTCMTX.

Bitcoin Minetrix: il cloud mining accessibile

Il cloud mining consente agli utenti di noleggiare un computer per il mining a distanza e generare hashrate pagando una somma, per un determinato periodo di tempo.

Tuttavia, i servizi di cloud mining presentano alcuni rischi, con contratti vincolanti e la potenziale esposizione a truffe da terze parti.

La piattaforma Bitcoin Minetrix propone una soluzione a questi problemi, attraverso un sistema di cloud mining accessibile e versatile.

Bitcoin Minetrix consente ai titolari del token nativo BTCMTX, di ottenere ricompense in BTC attraverso lo staking, senza alcun vincolo contrattuale.

I token in staking generano dei crediti di mining non scambiabili che si possono bruciare per ottenere hashrate sulla piattaforma di Bitcoin Minetrix.

Più hashrate si otterrà, più saranno le possibilità di ottenere ricompense in BTC, attraverso la validazione dei blocchi sulla rete del Bitcoin.

I titolari del token potranno decidere liberamente quanti metterne in staking e quanti venderne, prelevandoli in qualsiasi momento per interrompere l’attività di mining del Bitcoin, senza l’intervento di terze parti.

Si tratta di una soluzione conveniente, dato che il valore del BTC, nonostante al momento sia in crescita, resta comunque volatile.

La presale di Bitcoin Minetrix

Il team di sviluppo utilizzerà i fondi per allestire il servizio di cloud mining e lanciare il token BTCMTX su exchange di primo livello.

Fino alla fine della presale, i token comprati con ETH, USDT o carta di credito verranno messi in stake per consentire ai titolari di ottenere ulteriori BTCMTX come ricompensa.

La tokenomics del progetto prevede una fornitura totale di 4 miliardi di BTCMTX, con circa il 70% utilizzato per la presale e il 12,5% allo staking. Il restante 10% verrà usato per i premi della community, tra cui troviamo anche un Minedrop.

Si tratta di un airdrop di 30.000 BTCMTX a cui è possibile partecipare portando a termine dei semplici task. Le ricompense verranno divise tra 10 vincitori, per un totale di 3.000 BTCMTX a testa.

