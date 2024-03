Intervento dei vigili del fuoco a Vallecrosia per un incendio alla lavanderia 'Jolly', in via Aprosio. E' successo nel pomeriggio di oggi. Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha impedito che le fiamme si propagassero nelle abitazioni e attività vicine.

Si sono creati però disagi alla viabilità. Code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto anche la polizia locale che sta veicolando i l traffico.