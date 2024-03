Autofiori, posticipo della riapertura della rampa di uscita di Imperia Est

Autostrada dei Fiori informa che la riapertura della rampa di uscita di Imperia Est per i veicoli provenienti da Savona è stata posticipata entro le ore 17.00 di sabato 16 marzo 2024.

La nuova tempistica di riapertura è dovuta alle intense precipitazioni protrattesi sino alla mattinata odierna che hanno, da un lato, creato ulteriori problematiche di stabilità al versante sovrastante l’autostrada e, dall’altro, non hanno consentito l’avvio dei lavori per una prima messa in sicurezza della scarpata.