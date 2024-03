Ventimiglia punta sullo sport, Di Muro: "30mila euro per nuova caldaia alla Gil"

Ventimiglia desidera investire nello sport per far tornare sportiva la città. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

Sono diverse, attualmente, le problematiche che riguardano le strutture intemelie. "Fin dai primi giorni di insediamento della nostra Amministrazione abbiamo compreso, toccando con mano, quanto siano inadeguate le strutture sportive in città. Ci ritroviamo con impianti danneggiati, anche quelli di più recente realizzazione hanno piccoli o grandi problemi da risolvere" - dice il primo cittadino dopo aver fatto un sopralluogo alle strutture sportive della città insieme all'assessore Serena Calcopietro - "Lo sport è vita. Vogliamo incentivare le attività sportive, sostenere le associazioni, aiutare i ragazzi e, quindi, le famiglie, a praticare nuove o esistenti discipline".

L'amministrazione Di Muro, però, desidera incentivare l'attività sportiva con nuovi fondi e interventi. "Per passare dai facili proclami alla concretezza anzitutto dobbiamo, e vogliamo, investire sulle infrastrutture sportive. Nessuno ha la bacchetta magica ma siamo costantemente alla ricerca di fondi extracomunali e contiamo in una solida collaborazione con le realtà sportive ventimigliesi" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Qualche intervento è già stato fatto: in ultimo abbiamo impegnato trentamila euro per una nuova caldaia alla GIL così da fornire acqua calda e riscaldamento che da tempo attendevano i nostri ragazzi. Andremo avanti, con sopralluoghi e interventi di manutenzione, con idee e progetti, evitando polemiche e sterili dibattiti, con un unico obiettivo: far tornare sportiva Ventimiglia".