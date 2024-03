Santo Stefano al Mare: nel 'Liguria rigenera tour' punto per l'ex stazione e piazza Aurelio Saffi (Foto e Video)

Punto della situazione, questa mattina a Santo Stefano al Mare, con l’Assessore regionale all’Urbanistica e l’Edilizia, Marco Scajola, nell’ambito della seconda giornata del ‘Liguria Rigenera Tour’.

Insieme al Sindaco della località ponentina, Marcello Pallini, Scajola ha analizzato l’andamento dei lavori di riqualificazione urbana in corso all’interno dell’ex stazione ferroviaria e in piazza Saffi.

L’edificio, che confina a nord con la pista ciclopedonale, era inutilizzato e necessitava di interventi di manutenzione straordinaria. Grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana, l’amministrazione comunale, è riuscita ad ottenere un cofinanziamento da Regione Liguria per effettuare i lavori di riqualificazione, per un costo complessivo di 203 mila euro.

Gli interventi principali consistono nel consolidamento statico soprattutto al piano terra, che è quello più datato dal punto di vista costruttivo, e nell’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di rendere accessibili tutti gli uffici ai piani superiori attraverso la realizzazione di un ascensore contenuto nel vano scale all’interno dell’edificio. Inoltre, si prevede il potenziamento delle coibentazioni delle murature e la sostituzione della copertura con tegole fotovoltaiche al fine di contenere il consumo energetico dell’edificio. Il termine dei lavori è previsto ad ottobre 2024.

Piazza Aurelio Saffi, invece, vedrà un intervento che ha l’obbiettivo realizzare un’area più bella, più sicura, più fruibile e aperta verso il mare. Il costo complessivo sarà di 335mila euro, dei quali 250mila finanziati da Regione Liguria, grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana e 85mila euro di cofinanziamento da parte del Comune. I lavori sono stati affidati all’impresa Laibra, di Enrico Gianni Laigueglia, e termineranno entro il 15 giugno 2024.

L’intervento di riqualificazione della piazza prevede:

- asportazione della attuale pavimentazione sia pedonale che carrabile e riordino dei sottoservizi, in particolare raccolta e canalizzazione acque bianche e condotte fognarie verso il collettore principale; ripristino delle corrette pendenze;

- ricomposizione del verde pubblico, mantenendo solo le piante di livello qualitativo più pregevole e integrandole con nuovo verde in sostituzione delle piante deperite;

- rifacimento nuova pavimentazione su tutta la piazza, compreso il sedime stradale prospiciente, in modo da poter in determinati eventi utilizzare la piazza in tutta la sua profondità fino a collegarsi con la passeggiata a mare. Verranno posti in opera blocchetti in pietra con cadenze di colori bianco-grigio, secondo trame di progetto;

- realizzazione di nuovo arredo urbano e nuovo impianto di illuminazione con posizionamento di corpi illuminanti sia su pali per l’illuminazione diffusa, a quota pavimento in coincidenza con gli arredi urbani.

L’Assessore Scajola, dopo Santo Stefano al Mare sarà: alle 11.30 ad Aurigo, in via San Paolo 11 sede del Comune, alle 12.15 a Chiusavecchia in piazza IV Novembre, alle 14.15 a Cenova (frazione di Rezzo) e alle 16 al park di via IV Novembre, lungo Steria a San Bartolomeo al Mare.