Sanremo: movida, decibel e sicurezza, riunione comune-commercianti. Ora scattano controlli serrati (Video)

Dopo la riunione della scorsa settimana tra comune e residenti delle zone della ‘Movida’ di Sanremo (piazza Bresca, piazza Sardi, via Gaudio, via Gioberti e parte del lungomare), questa mattina palazzo Bellevue ha incontrato alcuni rappresentanti delle attività e le associazioni di categoria.

La scorsa settimana, lo ricordiamo, i residenti avevano rappresentato al comune i diversi problemi a cui devono sottostare, in particolare la questione ‘decibel’ con la musica ad alto volume in moltissimi giorni dell’anno, e la scarsa sicurezza dettata dall’eccessivo allargamento dei dehors.

La discussione odierna, che ha avuto anche toni accesi soprattutto tra alcuni esercenti, si è basata proprio sulle problematiche rappresentate dai residenti. L’Assessore Mauro Menozzi ha sottolineato l’importanza del lavoro dei locali ma anche il diritto al riposo di chi vive nelle zone della Movida: “Abbiamo chiesto – ha detto – di rientrare nelle regole esistenti, come ad esempio quelli degli spazi pubblici del piano d’ambito. Questo prevede il rispetto delle zone pubbliche, come le corsie d’emergenza, quello attorno alla fontana e, comunque, non occupare spazi pubblici per offrire un servizio privato”.

Per le associazioni di categoria c’era il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassare: “Oggi torniamo indietro di anni, per una problematica che c’è sempre stata. Il problema grosso è quello della musica e dei volumi che si registrano in piazza. Il Comitato dei residenti è arrabbiato con i commercianti ma noi ci auguriamo di ricucire il rapporto che si era creato. Uno dei problemi risiede nell’arrivo di nuovi gestori, che non conoscono gli accordi non scritti con i residenti per il rispetto delle regole. A volte la Legge ci consente di fare musica fino a mezzanotte mentre altre volte si può evitare, confermando la sensibilità verso gli altri. Noi cercheremo di fare l’interesse degli associati, rimanendo sensibili alle esigente del cittadino. La piazza è una realtà indiscutibile e proveremo a risolvere le problematiche sollevate, tenendo anche conto che molti residenti ringraziano gli esercenti che tutti i giorni creano la sicurezza in piazza”.

Tra i commercianti ha commentato la situazione Raffaele Martino, titolare del ristorante ‘Da Nicò’, al quale abbiamo chiesto un suo parere sulle dichiarazioni dei residenti che hanno detto di non voler più parlare con gli esercenti: “A me dispiace che non vogliano colloquiare con noi. Forse lo hanno fatto con le persone sbagliate. Sicuramente è una situazione da affrontare e posso solo dire che hanno ragione, perché altrimenti non avrebbero affrontato il problema. Cerchiamo però di fare qualcosa e sarebbe interessante poter interagire con loro, anche per capire come risolverebbero la situazione, analizzando le diverse problematiche. Non mi sogno di dire che non abbiano ragione, perché li hanno resi pubblici per motivi ben chiare. Chiedo loro di spiegarci come risolvere il tutto”.

Da evidenziare che alla riunione alla quale oltre all’Assessore Menozzi era presente anche il collega che si occupa di ambiente, Sara Tonegutti, il Comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio e il Dirigente del settore Linda Peruggi. Nel corso dell’incontro dal Comune è stato sottolineato che i controlli, su decibel e occupazione di suolo pubblico si faranno sempre più serrati.