Sanremo: ‘Cyber_Bullis_NO!’, incontro sul tema del cyberbullismo rivolto alle famiglia

‘Cyber_Bullis_NO!’ è il progetto promosso dall’IC Sanremo Centro Levante in rete con le scuole della provincia di Imperia:

- I.C. Sanremo Levante, I.C. Sanremo Centro Ponente, I.C. Sanremo Ponente, Istituto Comprensivo I.C. ‘Bordighera’, I.C. 'G. Biancheri - Ventimiglia' - Biancheri 1, I.C. N°2 Cavour – Ventimiglia, I.C. Taggia, I.C. Arma, I.C. Riva Ligure - San Lorenzo, I.C. ‘Littardi’, I.C. ‘Nazario Sauro’; I.C. Diano Marina, Liceo Statale ‘G.D. Cassini’, Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo, Istruzione Secondaria Superiore - 'E.Fermi Con Ipsct M.Polo Ventimiglia, Liceo Statale Aprosio Ventimiglia, Polo Tecnologico Imperiese – Imperia.

"Il Progetto - spiegano IC Sanremo Centro Levante - nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo per garantire una cultura alla convivenza pacifica e alla costruzione di una società interculturale e sostenibile e un uso consapevole, sicuro e adeguato delle potenzialità e degli strumenti offerti delle nuove tecnologie per accrescere le loro competenze.

Il progetto ha preso avvio con la formazione rivolta ai docenti delle scuole appartenenti alla rete per poi passare alla formazione rivolta agli studenti.

Gli incontri sono stati tenuti dal docente e divulgatore, membro del C.T.S. Fondazione Franchi, prof. Andrea Cartotto, mirando a sviluppare nel personale Docente e nei Discenti una adeguata coscienza critica per un uso responsabile della Rete al fine di individuare e prevenire possibili fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

L’illustrazione della Legge 71/2017 con adeguate esemplificazioni e contestualizzazioni in funzione dei target di riferimento viene coniugato con riflessioni dialogiche sull’uso delle principali apps e delle principali piattaforme social, oltre ad approfondimenti sul tema della net neutrality, della netiquette e della digital reputation.

I docenti e gli Studenti hanno potuto e potranno riflettere sui principi della Netiquette per utilizzare ogni app di messaggistica e non solo, un momento di riflessione sulla tematica del cyberbullismo, sui pericoli della rete, sull’uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro.

Sono stati, inoltre, promossi 4 contest suddivisi per ordine scolastico: ‘Le emozioni’- Scuola dell’Infanzia, ‘Cyber_Fumetto!’, Classi quinte - Scuola Primaria; ‘Regolamento chat’, classi prime - Scuola Secondaria di primo grado; Debate ‘Cyber_Bullis_NO!’, classi quarte - Scuola Secondaria di secondo grado.

Il progetto prevede anche un incontro formativo ed informativo con le famiglie che si svolgerà il 15 marzo 2024, in via Volta 101, Sanremo, alle ore 17.00, e per chi non potesse in presenza, potrà farlo in modalità online al link: https://bit.ly/cyberbullisnofamiglie.

L’evento finale del progetto si svolgerà nel mese di aprile".