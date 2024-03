Anniversario della polizia penitenziaria, Capece (Sappe): "Carceri sovraffollate c'è poco da festeggiare"

Oltre ai ringraziamenti, anche una riflessione sulle condizioni di lavoro del personale nelle carceri di tutta Italia, ma anche nella nostra provincia: “ In realtà c’è poco da festeggiare, tutte le carceri della Liguria sono sovraffollate, c’è bisogno di personale e di nuove tecnologie. Imperia, non è un grande istituto, ma è sovraffollato e presenta una grave carenza di organico, così come la struttura di Sanremo, che è un istituto importante perché contiene anche soggetti ad alta e media sicurezza ”, commenta Capece .

“Oggi il carcere è diventato un contenitore in cui si butta dentro tutto quello che la società non vuole vedere. Negli istituti penitenziari ci sono anche soggetti, come tossicodipendenti o psichiatrici, che non dovrebbero essere lì, ma che, invece, dovrebbero essere affidati a strutture esterne sanitarie o a comunità che possono tentarne un recupero".