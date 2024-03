Volley: si chiude con una sconfitta la trasferta più lunga del campionato del Grafiche Amadeo superato 3 a 0 dallo Yaka Malnate

Giunge al termine della trasferta più lunga della stagione la nuova sconfitta del Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di serie B di pallavolo. Il sodalizio matuziano ha ceduto 3 a 0 (25-16; 25-15; 25-18 i parziali) di fronte allo Yaka Volley Malnate, squadra che ha conquistato, al termine della passata stagione la promozione in A3, salvo poi decidere, nel corso dell’estate, di rinunciarvi e che ha dimostrato, nonostante alcuni problemi di organico insorti di recente, di possedere i numeri per poter competere ad alti livelli.

La compagine lombarda si è rivelata comunque avversaria impossibile per la formazione giallonera salita a Malnate, centro che dista pochi chilometri dal confine svizzero, in provincia di Varese, priva anche dell’apporto in panchina del tecnico Cesare Chiozzone, bloccato da impegni famigliari (in panchina è andato il presidente Giuseppe Privitera), ma decisa comunque a recitare comunque la propria parte.

«Sin dalle prime battute di gara la differenza di classifica è parsa evidente –ha commentato al termine del match il presidente/tecnico Giuseppe Privitera– lo Yaka Malnate ha imposto il proprio gioco forzando le schiacciate che i miei ragazzi hanno avuto difficoltà a contenere. Primo e secondo set sono stati appannaggio facile dei padroni di casa. Nella terza frazione ho attuato qualche cambio inserendo Robert Torello e avvicendando i due liberi, dando spazio quindi anche a Manuel Travella.

Quest’ultimo set, grazie anche ad alcuni cambi effettuati dal Malnate, lo abbiamo gestito meglio. Ma nel finale i padroni di casa sono tornati ad intensificare il gioco rendendo impossibile ogni nostra aspirazione».

In campo, in Lombardia, il Grafiche Amadeo si è presentato ancora una volta con una formazione rimaneggiata composta questa volta da Stefano Sbarra al palleggio, Matteo Brun e Joele Gazzera centrali, Massimo Ghiretti opposto, Daniele Borro e Fabio Brofiga schiacciatori e Walter Saglietto libero.

«I ragazzi hanno dato tutti il meglio. Il loro impegno è encomiabile –completa il presidente Giuseppe Privitera– tra tutti direi è emersa la grinta di uno dei più giovani, il 16enne Matteo Brun. Ennesima dimostrazione che stiamo lavorando bene, che il progetto di crescita, nonostante le continue sconfitte che stiamo rimediando in questo campionato, sta proseguendo ed i risultati, se non ora, avremo modo di gustarli in futuro»

I risultati delle altre gare della 18esima giornata: Volley Parrella TO – Zephir Mulattieri SP 3-0; Saronno – Mercatò Alba 3-0; Alto Canavese TO – Sant’Anna TomCar TO 0-3; Ilario Ormezzano BI – PVLCerealterra Ciriè 0-3; R&S Mozzate – Trading Log SP 0-3. Ha riposato: Rossella ETS Caronno.

Classifica: , Sant’Anna TomCar TO* 42, Alto Canavese TO 39, Rossella ETS Caronno* 38, PVL Cerealterra Cirié e Yaka Volley Malnate VA 37, Volley Parrella TO 29, Trading Log SP* 27, Saronno 19, Mercatò Alba* 18, Ilario Ormezzano BI 16, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. *=Una partita in meno.