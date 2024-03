Tris Ospedaletti al Plodio, gli orange proseguono nella loro corsa playoff

L’Ospedaletti prosegue nella propria corsa ai playoff. Al ‘Ciccio Ozenda’ arriva il Plodio ultimo della classe, orange a caccia dei tre punti che permetterebbero loro di consolidare la posizione di classifica valida per un pass agli spareggi promozione.

Nel primo tempo l’Ospedaletti costruisce diverse occasioni da rete, ma ne concretizza solo una. Gli orange si rendono pericolosi due volte con Sahi e in altre due occasioni con Bosio (per lui anche un palo all’attivo), ma la rete arriva al minuto 25 con Schillaci. Schema con Grifo su punizione dal limite e il numero 11 dell’Ospedaletti la infila sotto l’incrocio.

Anche nella ripresa i padroni di casa creano molto senza, però, trovare la rete. Ci prova prima Russo e poi nuovamente Bosio in un paio di occasioni, ma il risultato resta sull’1-0 sino all’85’ quando, su calcio d’angolo battuto da Schillaci, Ferrari colpisce di testa e firma la rete del raddoppio. La gara si chiude in pieno recupero quando Verbicaro cala il tris al termine di un’azione iniziata da Schillaci e proseguita da Russo.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria 3-0 dell’Ospedaletti che, così, aggiunge altri tre punti nella sua corsa a un posto negli spareggi.

“Abbiamo vinto meritatamente senza subire gol e non è mai facile, i ragazzi sono stati bravi a sfruttare le occasioni e fare gol - commenta al termine della gara mister Fabio Luccisano - creiamo sempre tanto, ma sbagliamo anche tanto, serve ritrovare un po’ di intensità, ma abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Ora ci aspetta una settimana difficile, domenica giocheremo contro l’Oneglia che è un’ottima squadra e sarà un’altra battaglia. Sono tutte partite difficili. Anche oggi un ‘bravi’ tutti i giovani che hanno giocato”.

Ospedaletti - Plodio 3-0

Marcatori: 25’ Schillaci, 85’ Ferrari, 90’+1 Verbicaro

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saa Zambrano, 4 Barbagallo (15 Verbicaro), 5 Ferrari, 6 Bacciarelli, 7 Saih (18 Campagnani), 8 Bestagno (14 Molinari), 9 Bosio, 10 Grifo (19 Sartori), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Galli, 13 Caffi, 16 Siberie, 17 Avandro, 20 Di Nicola

Allenatore: Fabio Luccisano

Plodio: 1 Lussi, 2 Touray, 3 Boemi, 4 De Madre (14 Testoni), 5 Diamanti, 6 Gallo, 7 Luongo (18 Frumento), 8 Riviera (15 Briano), 9 Morifere, 10 Ntensibe (16 Rodino), 11 Bellomia

A disposizione: 12 Avolio, 13 Schettini, 17 Kopaci, 19 Ciappellano

Allenatore: Simone Testa



Arbitro: Sig. Pietro Pollero (Savona)

Ammoniti: Grifo, Schillaci, Bellomia, Ntensibe, De Madre