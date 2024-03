Canottaggio: il badalucchese 13enne Jose Rosapinta campione regionale nel singolo Juniores

E’ di Badalucco il vincitore regionale delle gare di canottaggio singolo juniores, disputate ieri mattina nelle acque di Genova. Si chiama Jose Rosapinta, 13 anni. Si è imposto nella sua categoria con il tempo di 7:21:38. Un ottimo piazzamento rispetto al secondo Davide Bernacchioni (Speranza) arrivato con 7:40:74.

Jose Rosapinta è una vera sorpresa per questo sport e dimostra con questa affermazione una vera predisposizione per il canottaggio. E’ infatti solo da un anno che pratica la canoa, presso l’Associazione Canottieri di Sanremo. Jose non solo è un’ottima promessa del canottaggio, ma è anche un alunno modello della scuola media di Badalucco. Frequenta la terza media ed ha ottimi voti in tutte le materie.

Jose è anche molto impegnato nella partecipazione alla vita del piccolo paese della Valle Argentina. E’ lui infatti che ricopre la carica di Sindaco dei ragazzi. La casa dei Rosapinta nel centro di Badalucco, in via Silvio Pellico è stata allietata da poco dalla nascita di una sorellina. Il padre di Jose che segue il ragazzo nella pratica sportiva è impiegato presso la ditta Energetica ambiente, mentre la madre è insegnante.