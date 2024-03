Calcio. Serie D, reti bianche al "Comunale" Sanremese-RG Ticino termina 0-0

SANREMESE-RG TICINO 0-0

Squadre lunghe nei cinque minuti di recupero ma non succede più nulla. Reti bianche al "Comunale"

90' cross di Gonzalez, sponda di Parravicini per il mancino sporco e strozzato di Sansone, Bohli controlla La palla che esce di poco a lato

89' Altomonte per Lucentini negli ospiti

86' giallo a Gagliardi, oggi con la fascia di capitano

80' Bechini ferma Sansone fallosamente e si prende il giallo

75' Carobbio sfodera l'artiglieria pesante: a Sansone si unisce l'ex Novara Gonzalez, al posto di Poesio. Nella Sanremese Spatari rileva Vassallo

72' prova a graffiare la partita Sansone, ex tra le altre di Sampdoria e Torino, ma Bohli è super a metterla in angolo

68' gran sinistro di Capano Che termina non lontano dalla traversa. Per i verdi doppio cambio: Colombo e Capano lasciano il campo a Parravicini e Sansone

63' Aronica per Svystelnyk: primo cambio per il Ticino

60' ammonito Svystelnyk

58' nei Matuziani Conti per Ibe

55' l'arbitro si inventa un angolo per il Ticino che non c'è, per poi fischiare un fallo in attacco agli ospiti che anche in quella circostanza sembrava non esserci

54' mancino velenoso di Poesio che sfiora l'incrocio Dei pali

48' punizione defilata di Gagliardi, Harrasser si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Lordkipanidze si crea lo spazio per il mancino ma alza troppo la mira

Inizia la ripresa. Continua a splendere il sole sul "Comunale"

Termina il primo tempo dopo quattro minuti di recupero

44' azione insistita del Ticino col sinistro di Cominetti che termina alto sopra la traversa

39' scorpione volante di Siciliano piuttosto improbabile, ma il numero 20 verde non poteva colpire diversamente un pallone arrivato da un cross troppo teso di Capano

35' azione manovrata della Sanremese, cross basso dalla sinistra di Cesari, la difesa ospite si salva in corner

32' si fa male Salto, al suo posto Lordkipanidze. Attimi di concitazione e confusione tra l'infortunio conl'azione proseguita per poco e il cambio, gestiti male dal direttore di gara, il signor Casali di Crema

27' giallo a Siciliano Dopo uno strattonamento reciproco in area piccola con Cesari. Il Ticino protesta perchè voleva il rigore

23' altra gran risposta di Bohli sulla punizione di Poesio

22' il primo ammonito del match è Nenci per fallo su Cominetti

18' cross di Cominetti che crea scompiglio nell'area matuziana coi difensori che si salvano in corner. Sull'angolo Lucentini nel traffico a botta sicura trova una gran risposta di Bohli

14' pochi spunti fino a questo momento, gara che ristagna prettamente a centrocampo

5' spunta il sole sul campo da gioco

4' Vassallo riceve l'appoggio di Ibe e si crea lo spazio per una conclusione Che colpisce l'esterno della rete

1' inizia il match! Il campo ha retto bene Alle piogge incessanti cadute tra la serata di ieri e la mattinata di oggi. Dopo una breve tregua all'ora di pranzo, la sfida comincia all'asciutto

SANREMESE: Bohli, Salto, Nenci, Bechini, Ibe, Gagliardi, Cesari, Larotonda, Pietrelli, Vassallo, Incorvaia. A disp. Ferro, Rocco, Farrauto, Castelli, Di Fino, Lordkipanidze, Santanocito, Spatari, Conti. All. Bertani.

RG TICINO: Harrasser, Zaccariello, Poesio, Colombo, Cominetti, Capano, Siciliano, Lucentini, Sportelli, Svystelnyk, Longhi. A disp. Ferrante, Fracassi, Aronica, Parravicini, Altomonte, Salducco, Gonzales, Sansone. All. Carobbio.