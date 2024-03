Calcio: il Ventimiglia ferma la capolista Loano, al rigore di Totaro risponde un'autorete nella ripresa

VENTIMIGLIA-LOANO 1-1

RETI: Totaro (L) su rig. Al 7° p.t.; Buonocore (L) autorete al 14° s.t.

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Zampella, Latella, Arena, Cassini, Ierace, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. (espulso al 39' del s.t. per somma di ammonizioni). Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Seva (esordio per lui, classe 2007), Bacigaluppi, Felici.

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Taku, Assane, Buonocore, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo, Vierci, Auteri, Bonifazio. Allenatore: Cattardico. Sono subentrati: Valentino, Calcagno, Rocca, Ponzo, Staltari.

ARBITRO: Lorenzo Pettirossi (Genova).

ASSISTENTI: Jetmir Hasa e Vittorio Semini (Albenga).

VENTIMIGLIA - Giusto pareggio fra Ventimiglia e San Francesco Loano con la capolista venuta al Morel per fare la sua partita ma che non ha fatto i conti con un gagliardo Ventimiglia che dopo aver subito gli avversari nella prima frazione di gioco, andando negli spogliatoi sotto di un gol, si è riscattato nella ripresa pareggiando l'incontro e controbattendo gli ospiti cercando la vittoria.

Predominio costante della capolista già da subito: al 7', passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore accordato per un fallo di mano in area di Arena. Dal dischetto il capocannoniere Totaro trasforma malgrado l'intuizione di Scognamiglio che deviava la sfera ma non abbastanza per evitare la rete. Il Ventimiglia reasce con un tiro di Bastita al 12' parato da Gallo. Erano però i loanesi ad essere più pericolosi andando vicini al raddoppio al 20' con Vierci, che sprecava la ghiotta occasione calciando sul portiere (azione viziata da un fallo su Sparma nell'area opposta che l'arbitro non ravvisava consentendo così il contropiede). Altra opportunità per gli ospiti al 31' con una bella punizione calciata da Totaro sventata da Scognamiglio che deviava in angolo.

Nella ripresa il Ventimiglia appare più propositivo e già al 4' arriva al tiro con Sparma ma Gallo para. Rispondono gli ospiti con Di Lorenzo al 12', ma Scognamiglio si oppone con bravura. Al 14' dopo un’azione insistita dei granata la palla finisce in rete per una malaugurata deviazione di Buonocore alla spalle del portiere Gallo consentendo così il pareggio per i locali.

Entrambe le squadre cercano il gol vittoria, ma alla fine il risultato non cambia.