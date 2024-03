Sanremo: riapertura del posto di Polizia in ospedale, la soddisfazione dell'associazione Anima

"La riapertura del posto fisso di polizia presso l'ospedale civile di Sanremo è un segnale di impegno nel miglioramento della sicurezza. Questo tipo di iniziativa è fondamentale per garantire un ambiente sicuro e protetto per i pazienti, il personale ospedaliero e i visitatori".

Sono le parole di Sergio Tommasini, Presidente di Anima Sanremo che prosegue: "Un posto fisso di polizia presso l'ospedale svolge diversi compiti cruciali. Innanzitutto, contribuisce a prevenire e contrastare atti criminali come furti, aggressioni e altri reati che potrebbero verificarsi all'interno o nei pressi della struttura ospedaliera. In secondo luogo, fornisce un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di assistenza o protezione in ambito di sicurezza. Infine, la presenza della polizia può anche dissuadere comportamenti indesiderati e promuovere un senso di sicurezza nella comunità locale".

"Il presidio - termina - arriva dopo la celebrazione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Le persone più esposte sono quelle coinvolte nel ‘front desk’ ed il triage. Parliamo di infermieri e medici del Pronto Soccorso. Anima conferma la propria vicinanza. Ringraziamo anche il Direttore Generale della Asl 1 Dott.sa Maria Elena Galbusera e il Questore Dott. Giuseppe Felice Peritore".