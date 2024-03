Manca una settimana alla 115esima Milano-Sanremo: ecco tutti i divieti previsti nella città dei fiori

Manca una settimana esatta alla 115esima edizione della ‘Milano-Sanremo’, la corsa che come sempre vedrà una vera e propria ‘invasione’ di ciclisti ed appassionati in tutto il Ponente ligure e soprattutto la città dei fiori.

E, come ogni anni, fioccheranno le ordinanze tra divieti di transito e di sosta, per consentire transito ed arrivo della ‘Classicissima di Primavera’. Si comincia da via Roma, che sarà teatro dell’arrivo: previsto il divieto di transito dall’una di notte alle 23, dall’intersezione con via Asquasciati e piazza Cesare Battisti. Sempre in via Roma e nella stessa zona, previsto il senso unico in direzione Ponente con direzione obbligatoria nel sottopasso Croce Rossa dall’una alle 13. Poi il divieto totale.

Nella parte inferiore di via Carli sarà vietato il transito tra l’una e le 19 mentre sarà vietato l’accesso verso via Roma dal sottopasso Croce Rossa, dall’una alle 19. Stessa situazione in via San Francesco, dall’intersezione con via Roglio a piazza Colombo, in questo caso dalle 13 alle 19.

Nella parte inferiore di corso Mombello (carreggiata di Levante) sarà vietato il transito e la sosta dalla mezzanotte alle 23. In piazzale Carlo Dapporto è previsto il divieto di transito e la sosta (con rimozione forzata) dalle 6 alle 21. Situazione identica in corso Imperatrice (dall’hotel Lolli all’ingresso del Royal e in largo Nuvoloni) dalle 6 alle 24. In proposito, dalle 10 del mattino i bus faranno capolinea in corso Imperatrice con deroga a svoltare a sinistra su largo Nuvoloni.

Divieto di sosta previsto, dalle 6 alle 18 in: via Duca D’Aosta, via Grossi Bianchi, via Firenze (parte iniziale), piazza Libertà, via Val D’Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, via Gioberti, via Carli e giardini Vittorio Veneto. Sarà sospesa la circolazione, dalle 13 alla fine della corsa in: lungomare Calvino (carreggiata a monte) e via Nino Bixio (comprese le traverse).

Sarà consentito, dalle 13 a fine gara, il transito tra Levante e Ponente sulle traverse che danno in: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo (solo agli accreditati al seguito della gara).

Come sempre vengono indicati i percorsi alternativi, per evitare il caos della città di Sanremo. Ovviamente l’Autostrada dei Fiori, l’Aurelia Bis e corso Inglesi. Tra l’altro chi procederà in direzione Levante, potrà accedere a via Nino Bixio fino alle ore 13 mentre i veicoli diretti a Ponente (fino alla stessa ora) potranno farlo attraverso il sottopasso Croce Rossa, il lungomare sul porto vecchio, lungomare Calvino e piazzale Dapporto.

La Milano-Sanremo 2024 parte da Pavia e dopo aver percorso circa 44 km di strade pianeggianti a cavallo del Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.