Calcio: il Milan e gli incassi per l'Europa League

Il Milan potrebbe vincere l'Europa League? Sinceramente per i rossoneri non è facile, ma vediamo gli incassi del club compreso quelli del campionato. Puoi seguire lo sport del calcio su 18bet che a tutti gli utenti che effettuano l'accesso, regala le offerte dei nuovi bookmakers pronti ad aiutarti nella scelta delle tue competizioni sportive con i loro pronostici statistiche e quote sempre aggiornati.

Il Milan

Il Milan, in campionato resta al terzo posto e comunque a -8 dalla squadrache al momento è la capolista. Inoltre risulta essere anche a -1 dalla, ma Stefano Pioli ed i suoi uomini vogliono arrivare fino alla fne dell'Europa League. Quel trofeo tanto desiderato è l' obiettivo dei rossoneri che si trova alle spalle della Liverpool e Bayer Leverkusen. Di certo, quel rigore al Psg non è stato un vantaggio, ma certi episodi accaduti durante le partite del campionato potevano essere evitati. Insomma, il gioco del calcio per la Champions ed Europa League riguarda la serie A e la serie B quindi vengono anche finanziati bene i club, tanto che il montepremi della Champions sono circa 2 miliardi di euro mentre quello dell’Europa League sono 465 milioni di euro. Con questi soldi ilpotrebbe fare la differenza ma sembra che per i rossoneri quest'anno tutto si chiude con incassi inferiori. Per scoprire il nuovo progetto di Sportivi per Natura, lanciato per il Sanremo Marathon vai su questo link.

Gli incassi

Infatti, secondo delle statistiche, la squadra di, lo scorso anno aveva incassato circa 130 milioni di euro nella finale della Champions, mentre quest'anno si nota la differenza. Dopotutto, la partecipazione, i premi Uefa, il market pool/ranking storico ed anche il botteghino hanno prodotto al club 65 milioni di euro circa, dunque adesso l'obiettivo resta lche permette di incassare di più. Per l’accesso ai playoff, ci sono 1,2 milioni di euro, invece per il passaggio agli ottavi sono 1,8, per i quarti, 2,8 milioni di euro, per le semifinali 4,6 e 4 milioni di euro per il club che vince il trofeo. Quindi 14,9 milioni di euro più i 5 del market pool e quelli della qualificazione alla Supercoppa europea che ammonta circa 3,5 sono incassi che comunque fanno comodo. Ilci prova e cerca di prendersi quel denaro anche se forse sarà meno rispetto allo scorso anno.

Le possibilit agrave; di vincere l'Europa League

Intanto arrivano i sondaggi per i possibili accoppiamenti del Milan ai playoff e si cerca di fare un'analisi per il giorno del 22 maggio a. Tuttavia Stefano Pioli ed i suoi uomini sicuramente hanno delle ottime chance dato la posizione in classifica ed arrivarci si può.Adesso se andiamo ad analizzare tutti i parametri in gioco, per il Milan non è poi così difficile vincere a Dublino quel trofeo da sogno. Sarebbero altri 40 milioni di euro di incassi per ilche da una parte farebbero proprio comodo per acquistare altri giocatori, per sponsor o altri investimenti importanti per la società. Da parte della squadra delc'è comunque molto entusiasmo, vive il campionato con positività e si cerca di raggiungere questo obiettivo senza problemi, anche se alcuni giocatori a volte paiono dormire mentre giocano in campo. Sì perchè alcuni errori commessi hanno rallentato il lato energico che prima spiccava molto meglio.