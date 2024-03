Calcio. Sanremese, il punto con l'RG Ticino vale oro. I commenti nel post partita dalla sala stampa del "Comunale" (Video)

È un pareggio prezioso quello che la Sanremese matura al "Comunale" contro una delle corazzate del campionato, quell'RG Ticino allestito con una rosa piena di giocatori di categoria superiore.

E diventa ancor più bello pensare alle condizioni in cui è maturato, con diverse defezioni, una maturata alla mezzora del match, e la settimana difficile vissuta in allenamento dai biancazzurri, con pochi effettivi a disposizione.

Nel post partita i commenti del presidente Alessandro Masu, in un pomeriggio con i candidati a sindaco della città dei fiori in tribuna per vedere la partita; dell'allenatore in seconda Damiano Bertani, in panchina al posto dello squalificato Gori; di Omar Bohli, il giovane portiere autore di tre grandi interventi che hanno inchiodato i verdigranata sul pari; di Lorenzo Bechini, difensore alla prima ammonizione dopo 30 giornate di campionato, e Giovanni Incorvaia, sacrificato sull'out di destra mentre solitamente predilige giocare sulla fascia opposta.