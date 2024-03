Riva Ligure: il Centro Aiuto Tendi la Mano’ ringrazia il Comune e tutti coloro che lo sostengono

Sono trascorsi tre anni dalla nascita del Centro Aiuto ‘Tendi la mano’ presso la parrocchia San Maurizio martire di Riva Ligure. Il centro è impegnato nel sostenere le famiglie e le persone in difficoltà distribuendo generi alimentari ogni venerdì pomeriggio.



"Tutto questo è possibile - si spiega nel comunicato - grazie alla generosità delle persone che costantemente offrono il proprio contributo, alla Confraternita di San Giovanni Battista, alla Croce Verde di Arma, alla Caritas diocesana e non ultimo al comune di Riva Ligure che, attento ai bisogni delle persone, ha più volte sostenuto il centro donando prodotti alimentari. Grazie di cuore al Comune e a tutte le persone che in modo altruistico permettono questo. Insieme si può fare tanto!”.