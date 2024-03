Tennis: strepitoso Arnaldi per un set contro Alcaraz, poi lo spagnolo lo batte al terzo

Dura purtroppo solo un set, per il tennista sanremese Matteo Arnaldi, la sfida contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, al Master 1.000 di Indian Wells in California.

Arnaldi gioca alla pari con il fortissimo spagnolo nel primo set, che si aggiudica al tie break. Impressionante la serie di colpi vincenti per Matteo che si presenta al gioco decisivo senza alcun timore reverenziale e riesce anzi a minare le certezze dello spagnolo. Al primo set point realizza e porta a casa il set contro il vincitore del torneo dello scorso anno.

Purtroppo all’inizio del secondo set la tensione cala e Arnaldi non riesce a mantenere il ritmo. Per un campione come Alcaraz il gioco diventa facile, vincenti da ogni parte del campo e dominio completo dello scambio. Sicurezza genera sicurezza e il secondo set vola via con un netto 6/0 che annichilisce Matteo. Nel terzo e decisivo set qualcosa sembra tornare in discussione ma la legge della classifica si impone.

Risultato finale 6/7 6/0 6/1 che dimostra che Matteo Arnaldi può giocarsela con chiunque e può senz’altro migliorare ancora di molto il suo best ranking di numero 38 al mondo.