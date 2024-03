Pallamano, l'under 17 dell'Abc Bordighera batte il Derthona (Foto)

L'under 17 dell'Abc Bordighera vince contro il Derthona e ora è pronta a tornare torna in campo.

"Domenica scorsa i ragazzi dell'under 17 targata F. Becagli sono scesi in campo contro il Derthona e, dopo due sconfitte patite contro le migliori formazioni del campionato, sono tornati al successo fra le mura amiche prevalendo per 28 a 16 al termine di un match piuttosto equilibrato" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Nel primo tempo i biancorossi sono apparsi leggermente contratti ma poi hanno trovato il giusto equilibrio, sia in difesa che in attacco, nella seconda parte della gara mettendo in mostra anche pregevoli soluzioni tecniche in fase offensiva".

Ovviamente soddisfatti il coach Tomè e lo staff tecnico che hanno visto applicare con dedizione e continuità quanto provato durante le due settimane di sosta. "Tutti sperano di poter continuare sulla stessa linea per affrontare al meglio il prossimo impegno casalingo che andrà in scena domenica mattina presso il Palasport, con fischio d'inizio alle 11, contro il Vigevano" - dice l'Abc Bordighera - "Le aspettative sono quelle di ripetere la buona prestazione vista con il Derthona e magari riuscire a migliorare le fasi d'attacco, riuscendo a mettere in pratica gli schemi provati durante gli allenamenti settimanali".

Anche i ragazzi under 13 hanno giocato, sabato scorso. "Hanno partecipato ad un bel torneo promozionale a Monaco, dove hanno disputato tre match organizzati come contorno al match clou della lega National 2 fra i padroni di casa del Monaco e il Marsiglia, poi terminato col successo, per un solo goal, dei monegaschi" - dichiara l'Abc Bordighera - "Grande l'entusiasmo dei ragazzi e degli accompagnatori per la bella giornata di sport e per aver assistito ad un confronto fra squadre di ottimo livello. Il prossimo impegno per la formazione griffata Era Foods /Romolo Amareasarà il 17 marzo contro i pari età del Villefranche sur mer per il girone finale del campionato dipartimentale francese. Ringraziamo, come sempre, tutti i nostri sponsor".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Service, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.